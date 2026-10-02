Santiago Bernabeu'daki güzel günlerin anılarını geri getiren bir vefa jesti olarak Brezilyalı Marcelo, dostu ve zafer ortağı Cristiano Ronaldo'ya akan küresel destek seline katıldı ve sosyal medyayı alevlendiren dokunaklı bir mesaj paylaştı.

Real Madrid'in tarihi sol beki, Portekizli yıldızı sıcak bir şekilde kucakladığı dokunaklı bir video paylaştı ve videoya sevgi ile takdirin tüm anlamlarını taşıyan bir emoji ekleyerek, kraliyet kulübünün iki efsanesini bir araya getiren ilişkinin derinliğini vurgulayan yeni bir destek hamlesinde bulundu.

Marcelo'nun paylaşımı kısa sürede dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler arasında günün konusu haline geldi; videoyu geçmiş bir dönemden gelen bir vefa mesajı olarak gören Ronaldo taraftarlarından binlerce yorum yağdı.

Hiç durmayan destek

Marcelo'nun "Don" lakaplı futbolcuya açık desteğini gösterdiği ilk kez bu değil. Birkaç gün önce Brezilyalı, efsanevi golcüyle ilgili önceki bir mesajı paylaşarak, Ronaldo ile aralarındaki bağın yeşil sahanın sınırlarını aştığını teyit etmişti.









Bu olağanüstü ilişkinin kökleri, ikilinin Real Madrid soyunma odasında birlikte yaşadığı şan dolu yıllara dayanıyor. Sol kanatta unutulmaz bir ikili oluşturdular ve kraliyet kulübünü, mümkün olan tüm kupaları kaldırdıkları altın bir çağa birlikte taşıdılar; kulüp tarihinin en başarılı nesillerinden birinin temel bir parçasıydılar.

Marcelo'nun desteği, Cristiano Ronaldo'ya dünyanın her yerinden eski takım arkadaşları, mevcut yıldızlar ve âşık taraftarlardan sevgi ve takdir mesajlarının selinin sürdüğü bir dönemde geliyor. Brezilyalı bir kez daha dostunun yanında yer alarak, sanki dünyaya şöyle diyor: "Buradayım, tıpkı Madrid'de her zaman olduğum gibi."







