Videoda... Mandesh, Uruguay'ın eleştirilerine yanıt veriyor... ve şöyle açıklıyor: "Hedefimiz İspanya'yı yenmek"

Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Sultan Mandash, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Uruguay ile berabere kalmasının ardından "Yeşiller"in maruz kaldığı eleştirilere yanıt verdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, geçen Salı sabahı ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan grup aşamasının ilk turu maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na başladı.

Suudi milli takımı, maçın ilk yarısında 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda savunmada geri çekilip beraberlik golünü yediği için sert eleştirilere maruz kaldı.

Mendesh, Suudi gazetesi "El-Şark El-Awsat"a yaptığı açıklamada bu konuya değinerek şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, büyük bir milli takımla oynadık. Bir puan, hiç yoktan iyidir. Önümüzde iki maç kaldı ve bir sonraki tura yükselmeyi umuyoruz."

Ayrıca şunları ekledi: “Hazırız, geçen maçtan ders çıkardık. Hedefimiz, taraftarlarımızı mutlu etmek için kalan iki maçı kazanarak bir üst tura yükselmek.”

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Pazar günü, ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda İspanya milli takımıyla karşılaşacak.

Suudi Arabistan'ın Uruguay ile 1-1 berabere kalması ve İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalmasının ardından, 8. gruptaki tüm takımların birer puanı olduğu belirtiliyor.