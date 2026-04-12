Videoda... Maghreb Fes, muhteşem bir golle Wydad'ı mağlup etti

Wydad, Pazar akşamı Fas Profesyonel Ligi'nin 15. haftasında rakibi Maghreb Fez'e karşı 1-0 mağlup oldu.

Maç 80. dakikaya kadar golsüz berabere devam etti, ancak bu dakikada İdris El-Jabali, Rabona vuruşuyla Wydad kalesine muhteşem bir gol attı.

Wydad oyuncuları skoru değiştirmeyi başaramadı ve maç Maghreb Fez'in galibiyetiyle sona erdi.

Marakeş Fasi, 31 puanla geçici olarak ligin zirvesine yükselirken, Wydad Casablanca 30 puanla dördüncü sırada kaldı.

Fransız teknik direktör Patrice Carteron, şu ana kadar Wydad ile ilk galibiyetini alamadı.

Cartieron, Wydad'ı 3 maçta yönetti; bu maçlar, Fath Rabat ve Maghreb Fez'e karşı mağlubiyet, El Jadida'ya karşı ise beraberlikle sonuçlandı.

Videoda... Kraliyet Ordusu, Nahda Berkan'ın direncini kırdı