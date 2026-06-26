Videoda: Komik bir sahne… Alman yıldız Ekvador milli takımına katıldı!

Dün Perşembe günü, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Almanya ile Ekvador arasında oynanan maçın ardından yaşanan komik bir olayda, Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka yanlışlıkla rakip takımın otobüsüne bindi, ancak durumu fark edince hemen otobüsten indi.

"Sky Sport - Almanya" kanalının yayınladığı görüntülerde, Goretzka'nın otobüse binerken, üzerinde Ekvador bayrağı açıkça görünmesine rağmen, otobüsün Alman milli takımına ait olduğunu sanarak bindiği görüldü.

Ayrıca okuyun

El-Hadari: Fas artık bir Avrupa takımı... 2022'deki başarıyı tekrarlaması mümkün

Bu normal değil... 2026 Dünya Kupası topu kalecileri nasıl kandırıyor?

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve taraftarlar tarafından bu yılki Dünya Kupası'nın en komik anlarından biri olarak paylaşıldı.

Almanya ile Ekvador arasındaki maç, Latin Amerika ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi ve Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alarak Dünya Kupası'nda bir sonraki tura yükseldi.

Buna karşılık, “Die Mannschaft” ilk turda Curaçao’yu 7-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, yine 6 puanla ikinci sırada yer alan Fildişi Sahili’ni 2-1 yenerek 5. grubu 6 puanla lider olarak tamamladı. Curaçao ise 1 puanla grubun son sırasında yer aldı.



