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Videoda: Juventus zorlu Hollanda deplasmanından Avrupa zaferiyle dönüyor

Alkmaar - Juventus
Alkmaar
Juventus
Ligi Europa
Hollanda
İtalya

Hollanda ekibi beraberliğe yakındı

İtalyan ekibi Juventus, Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bu akşam Afas Stadı'nda konuk olduğu Hollanda temsilcisi Alkmaar'ı (2-1) yenerek zorlu bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Juventus, Avrupa Ligi puan sıralamasında beşinci sıraya yerleşirken, Alkmaar 6 puanda kalarak 14. sırada kaldı.

Teun Koopmeiners, 19. dakikada takım arkadaşı Randal Kolo Muani'nin yerden yaptığı nefis pası değerlendirip sol ayağıyla topu ağlara göndererek Juventus adına skoru açtı.

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JUV

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İtalyan ekibi baskısını sürdürdü ve Kolo Muani, 37. dakikada Alkmaar savunmasının hatasını değerlendirip sol ayağıyla uzak köşeye göndererek takımının ikinci golünü kaydetti ve farkı artırdı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Alkmaar, farkı azaltmak için hücum girişimlerini yoğunlaştırdı, ancak Juventus konuk ekibin savunmadaki parlak performansıyla üstünlüğünü korudu.

88. dakikada Alkmaar, Mees Meerdink aracılığıyla farkı bire indirmeyi başardı; hatta yaklaşık iki dakika sonra beraberliği yakalamanın eşiğine geldi, ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Son dakikalarda ev sahibi ekip Juventus savunmasına güçlü bir baskı kurdu; bu durum İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti'nin gerginliğini artırdı. Spalletti, karşılaşmanın Bianconeri'nin (2-1) galibiyetiyle sona ermesinden önce ve sonra bazı oyuncularına öfkeli bir şekilde tepki gösterdi.

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