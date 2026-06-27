Videoda: İngiltere, Panama'nın yaralarını derinleştirdi... ve Brezilya'nın yoluna girdi

İngiltere milli takımı, Cumartesi akşamı Panama’yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası grup aşamasını 12. grubun lideri olarak tamamladı.

Markus Rashford, ilk yarı bitmeden gol atmaya çok yaklaştı, ancak şutu sol direğin yanından dışarı çıktı.

İngiltere milli takımı, Panama'nın sağlam savunması karşısında ataklarını yoğunlaştırdı ve 62. dakikada Jude Bellingham, "Üç Aslanlar"ın ilk golünü attı.

5 dakika sonra ise Harry Kane’in kafa vuruşuyla İngiltere, skoru 2-0’a taşıdı.

İngiltere, 7 puana yükselerek 12. Grubun zirvesine otururken, Panama ise puansız olarak grubun son sırasında kaldı.

İngiltere milli takımı, Gana'yı 2-1 mağlup ederek 6 puanla ikinci sırayı alan Hırvatistan ile birlikte son 32 turuna yükselme biletini kaptı.

Bu sonuçla İngiltere, İspanya ile aynı gruba düşmekten kurtuldu, ancak Brezilya ile aynı gruba düştü.

İngilizler, 32'li turu ve 16'lı turu da geçmeyi başarırsa, Brezilya milli takımıyla karşılaşacak; tabii Brezilya'nın 32'li turda Japonya'yı yenmesi ve ardından Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki maçın galibini de geçmesi gerekiyor.