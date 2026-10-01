Oldukça sembolik bir anda, Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund, Portekiz ağlarına kaydettiği golü sahada bulunmayan efsane Cristiano Ronaldo'nun tarzında kutladı. Bu golle "Parken" Stadı coştu ve ülkesine UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması üçüncü hafta zirvesinde 2-2'lik heyecan dolu bir beraberlik kazandırdı.

Portekiz Milli Takımı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Danimarka'ya konuk oldu. Bu maç, tarihi kaptanı olmadan sahaya çıkan Portekiz Milli Takımı için son derece olağanüstü bir dönemde geldi.

Höjlund, Danimarka'nın beraberliği getiren son dakika golünü kaydettikten sonra korner bayrağına doğru koştu, yükseğe sıçradı ve Ronaldo ile kariyeri boyunca özdeşleşen ünlü "Siiiu" çığlığını attı. Bu kutlama, kaptan kriziyle sarsılan Portekiz Milli Takımı'na doğrudan bir mesaj gibi görünüyordu.

Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile arasında patlak veren sert bir krizin ardından, dün çarşamba günü Portekiz kampından ayrılarak İspanya'nın başkenti Madrid'e dönmüştü.

Kriz, "Don"un, oynayacağına dair aldığı sözlere rağmen ikinci haftadaki Norveç maçında bir dakika bile sahaya çıkmaması nedeniyle patlak verdi.









Portekizli yıldız, Jesus'un milli takımda ilk ve son kararı veren kişinin kendisi olduğunu vurguladığı ve geçen Norveç maçının bir bölümünde oynatma sözünü Ronaldo'ya karşı yerine getirmediğini itiraf ettiği açıklamalardan sadece birkaç saat sonra, ayrılma yönündeki nihai kararını verdi.

Böylece Höjlund'un Ronaldo tarzındaki kutlaması, Portekizlilerin yarasına tuz bastı ve Parken Stadı'nı, karşılaşmadan saatler önce ülkesinin milli takımını terk eden efsanenin tarzıyla kutlama sahnesine dönüştürdü.



