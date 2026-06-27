Videoda... Hakimi: Fas, Dünya Kupası'nı kazanırsa çılgına dönecek

Faslı yıldız Achraf Hakimi, Atlas Aslanları’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde ülkesinin çılgına döneceğini söyledi.

Fas, 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Hollanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere, Atlas Aslanları geçen yıl Katar'da düzenlenen turnuvada dördüncü sırada yer alarak Arap ve Afrika futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmıştı.

Hakimi, Anas Boukash'ın YouTube kanalında sunduğu "ABtalks" programında, "Dünya Kupası'nı kazanmak, benim için ulaşabileceğim en büyük başarı olacaktır" diye ekledi.

“Dünya Kupası’nı kazanmak bizim için ne anlama geliyor? Kelimelerle ifade edilemez. Bunu başarabileceğimize inanıyorum, ancak her maçta konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz” diye devam etti.

"İşler %100 zor olacak, ancak mümkün olan en uzağa ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Neden olmasın? Belki bir gün Dünya Kupası'nı kazanabiliriz" diye vurguladı.

“Bu muhteşem bir şey olurdu. Hem Afrika milli takımları tarihinde hem de Fas tarihinde bir ilk olurdu; bu yüzden ülkenin sevinçten çılgına döneceğini düşünüyorum” dedi.

“Bunu bir gün gerçekten görmek isterim (güler). Kaptan olarak kupayı kaldırmak benim için çok özel bir an olacak, olağanüstü bir şey olacak” diye sözlerini tamamladı.