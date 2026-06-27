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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Hakimi: Fas, Dünya Kupası'nı kazanırsa çılgına dönecek

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
A. Hakimi
Hollanda
Fas

Belki bir gün Dünya Kupası'nı kazanabiliriz

Faslı yıldız Achraf Hakimi, Atlas Aslanları’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde ülkesinin çılgına döneceğini söyledi.

Fas, 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Hollanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere, Atlas Aslanları geçen yıl Katar'da düzenlenen turnuvada dördüncü sırada yer alarak Arap ve Afrika futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmıştı.

Hakimi, Anas Boukash'ın YouTube kanalında sunduğu "ABtalks" programında, "Dünya Kupası'nı kazanmak, benim için ulaşabileceğim en büyük başarı olacaktır" diye ekledi.

“Dünya Kupası’nı kazanmak bizim için ne anlama geliyor? Kelimelerle ifade edilemez. Bunu başarabileceğimize inanıyorum, ancak her maçta konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz” diye devam etti.

"İşler %100 zor olacak, ancak mümkün olan en uzağa ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Neden olmasın? Belki bir gün Dünya Kupası'nı kazanabiliriz" diye vurguladı.

Dünya Kupası
Hollanda crest
Hollanda
NED
Fas crest
Fas
MAR

“Bu muhteşem bir şey olurdu. Hem Afrika milli takımları tarihinde hem de Fas tarihinde bir ilk olurdu; bu yüzden ülkenin sevinçten çılgına döneceğini düşünüyorum” dedi.

“Bunu bir gün gerçekten görmek isterim (güler). Kaptan olarak kupayı kaldırmak benim için çok özel bir an olacak, olağanüstü bir şey olacak” diye sözlerini tamamladı.

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