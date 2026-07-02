Videoda: Hakemlik uzmanı açıklıyor... Belçika'nın Senegal'e karşı neden penaltı kararı verildi?

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Belçika milli takımı ile Senegal arasında oynanan maçta verilen penaltı kararı, hakem ekibinin nihai kararı vermeden önce Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi aracılığıyla uzun süren bir inceleme yapması nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı.

Hakem Saïd Martínez'in yönettiği ve VAR hakemi Guillermo Pacheco Larios'un yardımcı olduğu maçta, Belçika milli takımına penaltı verilmesi kararının alınmasından önce görüntünün incelenmesi yaklaşık 7 dakika sürdü.

Yuri Tielemans, ikinci uzatma devresinin uzatma dakikalarında kendisi için kazandığı penaltıdan Belçika’ya Senegal karşısında (3-2) galibiyeti getiren golü attı; bu, Dünya Kupası tarihinin en geç atılan golü oldu.

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Ne oldu?

Tielemans, Senegali ceza sahası içinde bir ortayı takip etmek için koştu, ancak Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Kamara’nın müdahalesi sonucu yere düştü.

Hakem ilk başta herhangi bir faul kararı vermedi ve Belçikalı oyuncuların penaltı talebini de görmezden geldi.

Ancak video yardımcı hakem devreye girdi ve ana hakeme, Belçika lehine bir penaltı olasılığını incelemek üzere inceleme ekranına gitmesini istedi.

VAR odası, görüntüyü analiz etmek için uzun bir süre harcadı ve Lamine Kamara’nın topa dokunmadan Tielemans’ı arkadan tekmelediğini tespit ederek, hakeme yan ekrandan tekrar izlemesini tavsiye etti.

Birkaç dakika süren incelemenin ardından hakem, faul olduğu kanaatine vardı ve Belçika milli takımı lehine penaltı kararı verdi.

Senegalli savunma oyuncusu kendi ayağına kurşun sıktı

Eski İngiliz hakem Andy Davies ise, “Bu karar Senegalli takım için çok sert görünecek, çünkü Lamine Kamara’nın Tielemans’ın bacağının arkasına yaptığı temas son derece sınırlıydı” dedi.

ABD’li ESPN kanalına konuşan Davies, “Ancak hakemlik açısından bakıldığında, topa dokunmadan bu tür müdahalelerde bulunan ve forvetin bacağının arka kısmına çarpan bir defans oyuncusu, kendisine faul verilmesi riskini göze alır” diye ekledi.

İngiliz uzman, hakemin video inceleme ekranına yöneldiği anda penaltı kararı vermemesinin zorlaştığını, özellikle de video hakemin gösterdiği görüntülerde defans oyuncusunun topa dokunmadan forvet oyuncusuna açık bir temas kurduğunun görüldüğünü açıkladı.

Davies, bu pozisyonla ilgili analizini şöyle tamamladı: “Bununla birlikte, bu turnuvada video teknolojisi müdahalelerine ilişkin uygulanan katı kriterler göz önüne alındığında, bu karar her iki yönde de sonuçlanabilecek durumlardan biri olarak kalıyor.”