Videoda... Hakem hatası, İspanya milli takımını geçerli bir golden mahrum bıraktı!

Bir yandan kararlılık ve sakinliği, diğer yandan ise maçı etkileyen hataları bir araya getiren değişken bir performans sergileyen İsveçli hakem Glenn Niberg, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya ile Avusturya arasındaki maçı yönettikten sonra, hakemlik performanslarını izleyen “Archivo Far” ağı tarafından “zorlukla başarılı” olarak değerlendirildi.

Ağ, hakem Niberg’e 10 üzerinden 5,0 puan vererek, büyük ölçüde iyi bir performans sergilemesine rağmen, ilk yarıda Mark Kokorela’nın attığı tamamen geçerli bir İspanya golünü iptal etmesi gibi ciddi bir hataya düşmesi nedeniyle bu üst düzey maçı yönetmede “zar zor başardığını” belirtti.

"Archivo Far" raporunda, Nieberg'in büyük maçları yönetme konusunda belirgin bir beceri sergilediği belirtildi. Hakem, sakinliği ve mizah anlayışı sayesinde oyuncular arasındaki olası gerginlikleri yatıştırmayı başardı ve bu da oyunun akışkanlığını korumada etkili oldu.

Ancak hakem hatası, Pau Kubarsi’nin Avusturyalı kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle Kokorilla’nın golünü iptal etme kararında ortaya çıktı; raporda, bu olayda İspanyol savunma oyuncusunun herhangi bir kural ihlali yapmadığı vurgulandı.

Ağ, değerlendirmesini, bu etkili hataya rağmen Niberg’in maçın ritmini kontrol etme ve baskıyla başa çıkma yeteneği nedeniyle “genel olarak yine de başarılı notu hak ettiğini” vurgulayarak sonlandırdı; ancak bu tür kararların Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada maçların gidişatını değiştirebileceğini de vurguladı.