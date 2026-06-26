Videoda: Golsüz beraberlik, Avustralya'nın Paraguay'ı eleyerek tur atlamasına yol açtı

Avustralya milli takımı, bugün Cuma sabahı grup aşamasının son maçında Paraguaylı rakibiyle golsüz berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi.

Avustralya, 4. dakikada Jackson Irvine'in şutuyla erken bir gol atmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Orlando Gil topu köşe vuruşuna çevirdi.

36. dakikada Avustralyalı oyuncu Jordan Bos'un çektiği güçlü şut, Gil'in kucağına gitti ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

Paraguay milli takımı, ikinci yarıda Mauricio Pardo’nun oyuna girmesiyle hücumda canlandı. Pardo, 50. dakikada güçlü bir şut çekti, ancak kaleci Patrick Beach bu şutu kurtardı.

Paraguay'ın yıldızı Enciso'nun şutu ise kaleyi sıyırdı ve maç golsüz berabere sona erdi.

Avustralya, 4 puanla D Grubu'nda ikinci sıraya yükseldi; üçüncü sıradaki Paraguay ile arasındaki fark ise gol farkından kaynaklanıyor.

4. gruptan ABD ve Avustralya tur atlarken, Paraguay ise grup aşamasının son turundaki diğer sonuçları bekleyerek, en iyi üçüncü takımlar arasında tur atlama şansını belirleyecek.

Türkiye ise 3 puanla grubun son sırasında kalarak Dünya Kupası'na veda etti.