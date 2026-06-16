Arsenal ve Fransa Milli Takımı’nın efsanesi Robert Pérez, Senegal Milli Takımı’nı son Afrika Uluslar Kupası’nın şampiyonu olarak nitelendirerek taraftarları şaşırttı.

Senegal milli takımı, 2026 Dünya Kupası 9. grubun ilk turu kapsamında bugün Salı günü, ABD'nin New York kentindeki MetLife Stadyumu'nda Fransa milli takımıyla karşılaştı.

Maç başlamadan önce Perez, "beIN Sports"un Fransızca kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Senegal milli takımı gerçekten harika bir takım, onlar Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonu."

Perez sözlerine şöyle devam etti: “Son derece güçlü bir kadroya sahipler ve Avrupa’nın en büyük liglerinde forma giyen mükemmel oyuncular var. Bu da onlara Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda rekabet edebilmeleri için büyük bir deneyim kazandırıyor.”

Şöyle devam etti: “Afrika milli takımlarıyla karşılaşmak, sahip oldukları fiziksel güç ve yüksek hız nedeniyle her zaman zor olmuştur ve Senegal, bu turnuvada kesinlikle dikkat edilmesi gereken takımlardan biridir.”

Dikkat çeken nokta ise, Perez’in Senegal milli takımını Afrika şampiyonu olarak nitelendirmesidir; oysa Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), geçen Ocak ayında Fas milli takımını mağlup ederek kazandığı Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal’den esirgeme kararı almıştı.

Afrika Futbol Konfederasyonu, geçtiğimiz Mart ayında Senegal milli takımını çekilme nedeniyle final maçını kaybetmiş saymaya karar vermiş ve böylece Senegal, tarihindeki ikinci şampiyonluğundan mahrum kalırken, Fas milli takımı da ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.