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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Fildişi Sahili, "Başkan"ın golüyle Almanya'yı şaşkına çevirdi

F. Kessie
Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
Côte d’Ivoire
Almanya
Kanada

Filler ilk yarıyı bir gol farkla önde tamamladılar

Frank Kessié, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bu Cumartesi akşamı Almanya karşısında (1-0) takımının öne geçmesini sağlayan golü atarak, Fildişi Sahili milli takımındaki uzun süren gol orucunu sonlandırdı.

“Başkan” lakaplı Fildişi Sahili’li orta saha oyuncusu, 30. dakikada Amad Diallo’nun şutunun ardından Alman savunması tarafından uzaklaştırılan topu 6 yarda alanı içinden takip ederek fileleri havalandırdı.

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Bu gol, Kessié'nin milli takımla büyük turnuvalarda 26 maç üst üste gol atamama serisine son verdi.

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Fildişi Sahili
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Ayrıca Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Suudi Al-Ahli’nin yıldızı Frank Kessié (29 yaş 6 ay), Didier Drogba’nın (32 yaş 3 ay) ardından Dünya Kupası’nda “Filler” formasıyla gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.


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