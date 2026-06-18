Videoda: Felaket bir devre… Katar, Kanada karşısında 3-0 mağlup oldu!

Kanada milli takımı, 2026 Dünya Kupası 2. Grup maçları kapsamında, bugün Cuma sabahı (GMT saatine göre) Kanada’nın Vancouver kentindeki “BC Place” stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Katar milli takımını sert bir şekilde mağlup etti.

16. dakikada Kanada, yıldız oyuncusu Saïl Larin'in Katar kalecisi Mahmoud Abu Nada'dan seken topu takip ederek attığı golle öne geçti. Ardından 29. dakikada Juventus'un forveti Jonathan David, füze gibi bir şutla ikinci golü kaydetti.













Ayrıca okuyun

En uzun gol suskunluğu... Ronaldo büyük turnuvalarda gol bulamıyor

Benim sözüm değil... Mourinho, Real Madrid'in orta sahasını güçlendirmek için ilk tercihini belirledi

Al-Anabi'nin sıkıntıları bununla da bitmedi; 33. dakikada, kaleci Abu Nada ile karşı karşıya kalmak üzereyken Sayl Larin'i engellediği için Hamam Al-Amin kırmızı kart gördü.

Hakem ilk başta penaltı kararı verdi, ancak daha sonra VAR'a başvurdu ve ceza sahası çizgisi yakınında doğrudan serbest vuruş kararı vererek Katarlı oyuncuyu oyundan attı.









İlk yarının bitimine az bir süre kala, Jonathan David, 45+3. dakikada Abu Nada’dan seken topu kale çizgisinde takip ederek Kanada’nın üçüncü golünü attı.

Katar milli takımı, grup aşamasının ilk turunda İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı; Kanada ile Bosna-Hersek arasındaki maç da aynı skorla sona ermişti.

İsviçre ise dün Perşembe akşamı, İkinci Grup’un ikinci turunun açılış maçında Bosna-Hersek’i 4-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etmişti.







