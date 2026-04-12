Videoda... Faslı yıldız, La Liga'daki golünü kutlamayı reddetti

Real Betis, Pazar akşamı İspanya Ligi'nin 31. haftasında ev sahibi Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta, 7. dakikada Real Betis'in golünü atan Abdelsamad El Zalzouli ile Faslı bir iz bırakıldı.

Faslı oyuncu, eski takımı Osasuna'ya saygı göstererek Real Betis formasıyla attığı golü kutlamadı.

Ev sahibi takımın golünü ise 40. dakikada penaltıdan Antti Bodmer attı.

Real Betis, 15 Şubat'tan bu yana La Liga'da alamadığı galibiyet serisini yeniden yakalayamadı.

Real Mallorca'yı 2-1 yendikten sonra Real Betis, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta Vigo ve Espanyol ile berabere kaldı, Getafe ve Athletic Bilbao'ya yenildi.

Real Betis, 46 puanla beşinci sırada yer alırken, Osasuna ise 39 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.

