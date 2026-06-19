Videoda... Faslı taraftarlar, İskoçya maçı öncesinde Boston'da coşkuyu doruğa çıkarıyor

2026 Dünya Kupası kapsamında, bugün Cuma akşamı ABD’nin Doğu Kıyısı saatine göre Atlas Aslanları’nın İskoçya ile oynayacağı merakla beklenen maçtan birkaç saat önce, ABD’nin Boston kentindeki sokaklarda çok sayıda Faslı taraftar toplandı.

Faslı taraftarlar, taraftar bölgeleri ve şehir sokaklarında düzenlenen geniş çaplı toplanmalarda ünlü tezahüratlarını seslendirdi ve ulusal bayraklarını dalgalandırdı; yaygın olarak paylaşılan video kayıtları ise beklenen maç öncesindeki şenlikli ve coşkulu atmosferi yansıtıyordu.

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Bu karşılaşma, turnuvaya Brezilya ile 1-1 berabere kalarak başlayan Fas milli takımı için büyük önem taşıyor. Bu tarihi sonuç, Fas'a Dünya Kupası'nda Güney Amerika'dan bir takıma karşı ilk puanını kazandırdı.

Öte yandan, İskoçya milli takımı ilk turda Haiti’yi 1-0 mağlup ederek bir sonraki tura yükselmeye bir adım daha yaklaştı; tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına ulaşmak için Fas karşısında sadece bir puana ihtiyacı var.

Maçta büyük bir seyirci akını bekleniyor. Faslı ve İskoç taraftarlar, 65 ila 70 bin seyirci kapasiteli, Massachusetts eyaletinin Foxborough kentindeki Gillette Stadyumu’na akın ediyor.



