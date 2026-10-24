Ugandalı boksör Aziz Abdul, eski Ugandalı diktatör Idi Amin'in torunu, Afrika Boks Şampiyonası'ndaki madalyasından men edildi. Abdul, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 90 kg final maçının bitiş zilinin ardından Mısırlı rakibi Muhammed Hüseyin'e yumruk attı.

"Ringo" lakaplı 25 yaşındaki Abdul, maçın bitiminin ardından sinirlerine hâkim olamadı. Zili duyar duymaz temastan uzaklaşan boksör, Mısırlı Hüseyin kendisinden uzaklaşmak için dönerken onun başının arkasına bir yumruk yolladı.

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Hüseyin, darbenin ardından yere düştü. Görevliler hemen müdahale ederek Ugandalı boksörü diskalifiye etti; Abdul ise Mısırlı rakibinin galibiyeti ilan edilmeden ringi terk etti.

Abdul'un cezası, altın madalya kazanma şansını yitirmekle sınırlı kalmadı; finale yükselmesinin ardından alacağı gümüş madalyadan da men edildi.

Yeni bir kriz

Bu, birkaç ay içinde Abdul'un bir ihlal nedeniyle büyük bir yarışmadan men edildiği ikinci dikkat çekici olay oldu. Geçtiğimiz temmuz ayında Glasgow kentinde düzenlenen Commonwealth Oyunları'nda da aynı akıbete uğramıştı.

Abdul, süper ağır siklet çeyrek finalinde İngiliz Delicious Orie karşısında diskalifiye edilmişti; hakemler rakibine kafa darbesi yolladığını değerlendirmişti. Karar, daha önce aldığı iki uyarının ardından geldi; üçüncü ihlal ise şampiyonadaki serüvenini sonlandırdı.

Diskalifiye edilmesinin ardından Ugandalı boksör hakem kararlarını eleştirdi ve İngiliz "The Sun" gazetesine göre hakemleri Afrikalı boksörlere karşı taraflı ve ırkçı olmakla suçladı.

Abdul, İskoçya'ya geldiğinde "İskoçya'nın yeni kralı" olmak istediğini açıklamıştı; bu, dedesi Idi Amin'in Uganda'yı yönettiği dönemde kendisine verdiği lakaplardan birine gönderme niteliğindeydi.

Idi Amin, 1971 yılında Uganda'da iktidarı ele geçirdi ve ülkeyi 8 yıl boyunca yönetti; ardından devrildi ve sürgüne kaçmak zorunda kaldı.

Yönetimi, yüz binlerce kurban tahmin edilen geniş çaplı ihlaller ve toplu katliamlarla ilişkilendirildi. Ayrıca kendisine "İskoçya Kralı" da dahil olmak üzere olağanüstü lakaplar vermesiyle tanınıyordu.







