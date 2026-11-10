Beklenmedik ve eğlenceli bir anda, küçük bir çocuk Fransa Milli Takımı kampında Kylian Mbappé'ye yönelttiği sürpriz bir şakayla tüm dikkatleri üzerine çekti ve son dönemde geniş çaplı tartışmalara yol açan bir lakabı yeniden gündeme taşıdı.

Mbappé, uluslararası ara dönemde milli takım kampına katılmak üzere Fransa'ya döndü ve dün Pazartesi günü büyük bir heyecan ve beklenti ortamında "Horozlar" ile bir antrenman gerçekleştirdi.

Real Madrid forveti küçük bir taraftarla hatıra fotoğrafı çektirirken, kalabalığın arasından başka bir çocuk kendisine birkaç kez "Diktatör geldi" diye seslendi.

Dostça bir şaka niteliğinde söylenen ve birçok Fransız ağının paylaştığı bu söz, oyuncu tarafından anında bir gülümsemeyle karşılandı. Mbappé, duruma yüksek bir sportmenlik ruhuyla yaklaştı ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermedi; aksine, taraftarla karşılıklı gülüştüler.

Bu cümle, son dönemde oyuncuya takılan ve Çin ile diplomatik ve medyatik bir gerginliğe yol açan "Diktatör" lakabını akıllara getiriyor. Bu kez lakap, masum bir çocuğun ağzından ve tamamen neşeli bir ortamda yeniden gündeme geldi.

Bu kendiliğinden gelişen an, UEFA Uluslar Ligi'ndeki gelecek iki maçında İtalya ve Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Fransa Milli Takımı'nın saflarındaki rahat atmosferi yansıtıyor.