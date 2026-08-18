Pyramids kulübü, yeni sezonda takım kadrosunu güçlendirmek için Macar ekibi Györi Törna Ösztali'den Cezayirli forvet Ahmed Nazir bin Bouali ile anlaştığını resmen açıkladı.

Pyramids, transferi çarpıcı bir şekilde duyurdu. Yayımlanan tanıtım videosunda bin Bouali, Mısır'a doğru yolculuğuna başlamadan önce Cezayir çölünün ortasında atının sırtında ilerleyen bir savaşçı kılığında yer aldı.

Oyuncu, çöl atmosferindeki yolculuğunu Mısır'daki Batı Çölü'ne ulaşarak sürdürdü, ardından piramitler bölgesinin yakınında göründü ve videonun sonunda yüzünü göstererek Pyramids'e katıldığını duyurdu.

Transfer daha önce sonuçlanmıştı. Pyramids, ek bir sezon uzatma imkânıyla birlikte 3 sezonluk bir sözleşme imzalayacak olan Cezayirli forvetle anlaşmasını tamamlamıştı.

Bin Bouali'nin Pyramids'e katılması, geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılan Kongolu forvet Fiston Mayele'nin gidişini telafi etmek amacıyla gerçekleşti.

26 yaşındaki bin Bouali, Macaristan Ligi'ne transfer olmadan önce Belçika ekibi Charleroi forması giymişti. Györi Törna Ösztali ile 41 maça çıkmış, bu maçlarda 19 gol atmış ve 6 asist yapmıştı.

Cezayirli forvet, Pyramids'e transferini tamamlamadan önce, bu sezonun başından beri Macar takımıyla herhangi bir maçta forma giymemişti.

Pyramids, geçtiğimiz sezon Mısır Ligi'ni Zamalek'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

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