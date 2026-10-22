Hilal, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Kadisiye'ye karşı oynayacağı merakla beklenen zirve maçından yaklaşık 24 saat önce yeni ve sıra dışı bir olaya tanıklık etti.

Hilal, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında yarın cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Kadisiye'nin konuğu olacak.

Maça 24 saat kala Hilal kulübü resmi internet sitesi üzerinden, bir su şirketiyle beş yıllık bir ortaklık sözleşmesi imzalayarak kulübün adını taşıyan bir su şişesinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

"Hilal Suyu" adını taşıyan yeni marka, önümüzdeki beş yıl boyunca Suudi kulübünün resmi suyu olacak.

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"Lider" açıklamasında, bu ortaklığın amacının kulübün kimliğini ve sportif mirasını yansıtacak şekilde "Hilal Suyu" ürününü geliştirmek ve piyasaya sürmek, gelecekte ise ek ürünleri piyasaya sunmak amacıyla bir genişleme planını hayata geçirerek çalışmak olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre "Hilal Suyu", Hilal'in mirasından ve köklü tarihinden ilham alan bir tasarımla 200 ml, 300 ml, 600 ml ve 1,5 litre olmak üzere dört farklı boyutta satışa sunulacak.

Hilal kulübünün İcra Kurulu Başkanı Steve Calzada bu adıma ilişkin şu yorumu yaptı: "Hilal Suyu'nun piyasaya sürülmesi, kulübün iş geliştirme yolculuğunda, sürdürülebilir ürünler ve platformlar inşa etmek için markasının gücünden ve fikri mülkiyetinden yararlanma anlamında yeni bir adımdır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hilal adının ne kadar büyük bir güven ve sorumluluk anlamına geldiğinin farkındayız. Bu nedenle bu ürünü piyasaya sürerken kulübün sportif, ekonomik ve toplumsal rolünü destekleyecek biçimde ürünün kalitesine, kolay erişilebilirliğine ve büyüme kapasitesine özen gösteriyoruz."

Bu ortaklığı duyurmasının ardından Suudi kulübü, takım oyuncularının Kadisiye karşılaşması hazırlıkları kapsamında Dammam'a hareket edişlerine ait, ellerinde "Hilal Suyu" adını taşıyan yeni şişeyi tuttukları fotoğraflar paylaştı.

Hilal'in, Suudi Ligi puan tablosunda 24 puanla ikinci sırada yer aldığını, zirvedeki Kadisiye'nin bir puan gerisinde bulunduğunu, ancak doğulu takımın bir maç fazla oynadığını belirtelim.