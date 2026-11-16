İspanya ile İngiltere arasında Wembley Stadı'nda oynanan maç, iki milli takım arasında bir karşılaşma olmaktan öteye geçerek, Real Madrid'deki iki takım arkadaşı arasında kızışan bir çekişme arenasına dönüştü. Jude Bellingham'ın Marc Cucurella ile sert ve şiddetli bir tartışmaya girmesi, sosyal medyayı alevlendiren bir an olarak İspanya ve İngiltere'de geniş çaplı tartışmalara yol açtı ve Real Madrid'i son derece utanç verici bir duruma soktu.

Reklam

Maç daha ilk dakikadan itibaren son derece gergindi ve bu, birçok anda kendini gösterdi; hakem Clement Turpin'in kararlarına yönelik itirazlar ile iki takımın oyuncuları arasındaki çekişmeler, doksan dakika boyunca, hatta oyunun durduğu anlarda bile sürdü. Bu tablo, iki milli takım arasındaki tarihî rekabetin boyutunu ve ne pahasına olursa olsun kazanma arzusunu yansıtıyordu.

Nitekim en kızışan anlardan biri, ilk yarının devre arasında yaşandı. Fabian, White, Rodri, Cucurella ve Bellingham tünele giderken yüz yüze geldi. Ortam gergindi ve oyuncular, bazıları durumu yatıştırmak için araya girmeden önce sert sözler alışverişinde bulundu.

Ancak tüm dikkatleri üzerine çeken an, fotoğrafları geniş çapta yayılan Jude Bellingham ile Marc Cucurella arasındaki andı. Real Madrid'de takım arkadaşı olan iki oyuncu, maç öncesinde dostluk gösterisinde bulunmuştu; fakat aralarındaki yoğun rekabet ruhu, tüm hesapları alt üst eden sert bir tartışmaya yol açtı.

Hikâye, İngiltere'nin ilk golüyle, yani bir penaltıyla sonuçlanan pozisyondan, Cucurella ile İngiliz oyuncular arasındaki sözlü bir tartışmayla başladı. Real Madrid'in sağ beki sert bir darbe aldı ve yere düştü; bu sırada video yardımcı hakem "VAR", düşüşten önce Harry Kane ile Pau Cubarsi arasında yaşanan pozisyonu inceliyordu.

Reklam Reklam

O anda takım arkadaşı Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşına doğru hızla yaklaştı ve son derece öfkeli görünen İngiliz orta saha oyuncusu, Cucurella'nın davranışı konusunda ona çıkışmak için eğildi, parmağıyla onu işaret etti, hatta İspanyol oyuncu acıdan sahada kıvranırken onu yerden kaldırmaya çalıştı. Mikel Oyarzabal, durumun büyümesini önlemek için araya girmek zorunda kaldı.

Related Topics

Bellingham'ın bu hareketi, İspanyol medyasında bile sessizce geçiştirilmedi. "SER" radyosu gazetecisi Antonio Romero onu eleştirerek şunları söyledi: "Bellingham'dan iğrenç bir davranış; VAR incelemesine imkân tanımak için sahada kaldığı gerekçesiyle Cucurella'ya itiraz etti. Öte yandan, Cucurella'nın kulağına bir şeyler fısıldayan Bellingham'dan son derece iğrenç bir davranış."

Manolo Lama ise "COPE" radyosunda şu yorumu yaptı: "Futbol işte böyle bir şey: Real Madrid'den iki oyuncu, Bellingham ve Cucurella, Wembley sahasında tartışıyor."

Reklam

Rekabet bununla da sınırlı kalmadı. İki oyuncu, devre arasında tünele giderken yaşanan gergin an da dahil olmak üzere maç boyunca yeniden karşı karşıya geldi ve sert sözler alışverişinde bulundu; ancak tüm bunlar sahanın içinde kaldı.

Bitiş düdüğünün ardından gerginlik azaldı ve oyuncular, anlaşmazlık sayfasını kapatma çabasıyla, her zamanki gibi centilmence tokalaştı. Fakat yayılan fotoğraflar ve videolar, uzun süre taraftarların gündeminde kalacak.