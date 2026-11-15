Belçika Milli Takımı, pazar akşamı grup aşamasının kapanışında konuğu İtalya'yı 4-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nin çeyrek final biletini kaptı.

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İtalyanlar hücumla başladı ve 11. dakikada Francesco Pio Esposito aracılığıyla erken bir gol kaydetti.

Ancak ev sahibi ekip masayı Azzurri'nin aleyhine çevirdi ve 4 dakika sonra Maxim De Cuyper aracılığıyla beraberlik golünü kaydetti.

7 dakika sonra, tam olarak 22. dakikada Nathan Ngoy, Belçika milli takımının ikinci golünü kaydederken, 26. dakikada Jérémy Doku ev sahibinin üstünlüğünü üçüncü golle pekiştirdi.

Skor, Diego Moreira'nın 80. dakikada ev sahibi için dördüncü golü kaydederek gol hanesini artırmasına kadar Belçika'nın 3-1'lik üstünlüğüyle aynı kaldı.

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Belçika puanını 12'ye çıkararak Birinci Grup'ta ikinciliğe yükseldi ve 13 puanla liderliğin sahibi Fransa ile birlikte çeyrek finale geçti.

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İtalya milli takımı ise 10 puanla üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti; Türkiye'nin ise puansız olarak sıralamanın en altında yer aldığını belirtelim.

Sport gazetesi, maçın öne çıkan anlarını ele aldı; İtalya Brüksel'de mutlu bir akşam bekliyordu. Birkaç gün önce Fransa karşısında iyi bir performans sergileyen İtalya'nın, çeyrek finale yükselmek için sadece bir beraberliğe ihtiyacı vardı.

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Dahası, maçın başlamasının üzerinden henüz 11 dakika geçmişken, Kayo Dibber'in ortasının ardından Francesco Pio Esposito'nun kaydettiği harika bir golle skorda öne bile geçmişti.

Ancak Marc van Bommel yönetimindeki Belçika, 11 dakika içinde dengeleri göz açıp kapayıncaya kadar tersine çevirdi.

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De Cuyper, 15. dakikada karmaşa ve peş peşe müdahalelerin yaşandığı garip bir pozisyonda beraberlik golünü kaydetti.

Ngoy, 22. dakikada bir korner atışının ardından ikinci golü eklerken, Doku 26. dakikada ceza sahası içinde harika bir bireysel çabanın ardından üçüncü golü kaydetti.

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Böylece İtalya'nın açılış golü yalnızca geçici bir ayrıntıya dönüşürken, teknik direktör Roberto Mancini'nin oyuncuları tam bir karmaşa içinde göründü.

İlk yarı bitmeden İtalya için işler daha da kötüye gidebilirdi; ancak kaleci Donnarumma, Bastoni'nin arkadan oyun kurarken yaptığı büyük bir hatanın ardından De Bruyne'nin ceza sahası içinden yaptığı şutu uzaklaştırdı.

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İkinci yarıda maçın senaryosu değişmedi. Teknik direktör Roberto Mancini'nin yaptığı değişikliklere rağmen -ki bunlar arasında genç yetenek Alpha Cissé'nin ilk kez sahaya çıkması da vardı- maçın kontrolü Belçika milli takımının elinde kalmaya devam etti; Belçika, kale önündeki isabetsizliği olmasa ezici bir galibiyet elde edebilirdi.

De Bruyne, son derece net iki fırsatı harcarken, De Ketelaere ve Moreira'nın girişimleri de üst direğe çarptı.

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Dördüncü gol ancak 80. dakikada geldi; Diego Moreira, maçtaki son golü kaydederek Belçika'nın dörtlüsünü tamamladı.

İtalya, son dakikalarda farkı kapatabilirdi; ancak Lammens, Esposito'nun kullandığı penaltıyı kurtararak Azzurri'yi ikinci golünü kaydetmekten mahrum bıraktı.

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Bu galibiyet, iyi bir grup aşaması sergilemesine rağmen kendini bir kez daha kupaların belirleyici turlarının dışında bulan İtalya'nın hesabına, Belçika'yı UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi 8 milli takımı arasına yerleştiriyor.