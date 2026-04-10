Videoda... Bavar ile yaşanan beklenmedik bir olay, Marsilya maçının hakemini zor durumda bıraktı

Bavar ile yaşanan beklenmedik bir olay, Marsilya maçının hakemini zor durumda bıraktı

Marseille - Metz
Fransız Ligi'nde neler oldu?

Fransız Ligi'nde Olympique Marsilya ile Metz arasında oynanan maçta, Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard ile maç hakemi arasında komik ve beklenmedik bir an yaşandı.

Bir mücadelede Pavard, hakemle istem dışı bir şekilde çarpıştı ve ikisi de sahaya düştü. Bu sahne, seyircileri ve izleyicileri güldürdü.

Bu an, sosyal medyada hızla yayıldı ve özellikle herhangi bir gerginlik veya itiraz olmadan, sadece spontane ve komik bir kaza olarak nitelendirildiğinden, bu turun en komik anlarından biri olarak tanımlandı.

Bu an, Marsilya ile Metz arasındaki karşılaşmada yaşandı ve maç, ev sahibi takımın 3-1'lik büyük bir galibiyetiyle sona erdi.

Marsilya'nın gollerini 13. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 48. dakikada Igor Baiksau ve 90+3. dakikada Hamed Junior Traoré kaydederken, Metz'in golünü 49. dakikada Giorgi Tsitaishvili attı.

Bu sonuçla Marsilya, Fransa Ligi sıralamasında 52 puanla üçüncü sıraya yükselirken, Metz ise 15 puanla on sekizinci ve son sırada kaldı.

