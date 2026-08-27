Barcelona ile Athletic Bilbao arasında bugün perşembe akşamı Spotify Camp Nou'da oynanan maç öncesinde ilginç bir an yaşandı. Hakem Ortiz Arias, kura çekimi sırasında Barça'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın bıyığına iltifat etti.

Hakemin kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Arias'ın Raphinha'ya "Bıyığını beğendim" dediği duyuldu.

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Raphinha, 37. dakikada konuk ekibin kalecisini geçtikten sonra ilk golü kaydederek Barcelona'yı öne geçirmeyi başardı. 82. dakikada ise Fermín López ikinci golü ekledi ve Katalan ekibi maçı 2-0 kazandı.

Barcelona, İspanya La Liga'daki ilk iki maçından da galibiyetle ayrıldı. Katalan ekibi, yıldızlarından bir kısmının 2026 Dünya Kupası'nın ileri turlarında yer alması nedeniyle ilk haftada sahaya çıkmamış, şampiyonluğunu savunma kampanyasına turnuvanın ikinci haftasında Elche'yi 5-0 mağlup ederek büyük bir galibiyetle başlamıştı.

Barça'nın oyuncuları, finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın önemli unsurları arasında yer almıştı.

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