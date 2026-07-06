Videoda: Azteca, Bellingham’a saygı gösteriyor… Maradona’yı hatırlatan tarihi bir başarı

Uluslararası kariyerinin en parlak gecelerinden birinde, Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika karşısında İngiltere milli takımını muhteşem bir başlangıca taşıyarak Azteca Stadyumu'nu kendi yaratıcılığının sahnesine dönüştürdü ve onu futbol tarihinin en büyük yıldızlarının yanına yerleştiren bir dizi tarihi rekor kırdı, bunların başında Arjantinli efsane Diego Maradona geliyor.

Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu maçında Azteka Stadyumu'nda Meksika milli takımının kalesine attığı iki golle adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırdı.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Jude Bellingham, 1986 Dünya Kupası’nın yarı finalinde Belçika karşısında aynı başarıyı gösteren Arjantinli efsane Diego Maradona’dan bu yana, Dünya Kupası’nda Azteka Stadyumu’nda tek bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu. İngiliz yıldızın iki golü arasındaki zaman farkı ise 98 saniyeyi geçmedi.

İstatistiklere odaklanan "Mr. Sheph" hesabı, Bellingham'ın gollerini sadece 98 saniye içinde attığını ve böylece 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında 1 dakika 10 saniye içinde iki gol atan Alman Toni Kroos'un ardından, ve 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında 1 dakika 35 saniye içinde iki gol atan Fransız Kylian Mbappé'nin ardından.

Ayrıca “Squadka” istatistik ağı, Bellingham’ın Dünya Kupası finallerinde İngiltere milli formasıyla gol sayısını beşe çıkardığını ve bu sayede turnuvada dörder golle yetinen Michael Owen ve Sir Bobby Charlton’ı geride bıraktığını doğruladı.

Fransız "Stats Foot" ağı ise, Bellingham'ın 18 Haziran 1986'da Paraguay karşısında bu başarıyı elde eden Gary Lineker'den sonra, Dünya Kupası son 16 turunda tek bir maçta iki gol atan ikinci İngiliz futbolcu olduğunu belirtti.