Videoda... Avustralyalı yıldız itiraf ediyor: Salah'a saygı göstermeyeceğiz

Avustralyalı futbolcu Jordan Bos, yarın Cuma günü Dünya Kupası'nın 32'li turunda iki takımın karşılaşmasından önce Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Muhammed Salah'a büyük saygı duyduğunu ifade etti.

ESPN tarafından yayınlanan açıklamalarında Boss, “Saha dışında saygı olabilir, ancak saha içinde saygı yoktur” dedi.

"Bu, ya yersin ya da yenirsin meselesi. Herkes bu maça bu ruhla çıkacak, ben de öyle çıkacağım" diye vurguladı.

"Mohamed Salah üst düzey bir oyuncu. Çok uzun süredir zirvede yer alıyor ve elbette onu ve Mısır milli takımını nasıl durduracağımızı incelememiz gerekecek" diye ekledi.

Bos, “Bu konuda çalışmaya çoktan başladık; geriye kalan, son rötuşları yapmak ve bunu uygulamamıza yardımcı olması için teknik direktörün ve teknik ekibin ne düşündüğünü anlamak” dedi.

Mısır Milli Takımı, 5 puanla 7. grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32’ye yükselirken, Avustralya Milli Takımı ise 4 puanla 4. grubu ikinci sırada tamamladı.