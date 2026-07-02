Videoda... Avustralya'nın forveti, Mısır maçı öncesinde İslam'ı kabul ettiğini açıkladı

Avustralya milli takımının forveti Titi Yengi, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Mısır milli takımıyla oynanacak merakla beklenen maçtan birkaç gün önce İslam’ı kabul ettiğini açıkladı; bu haber sosyal medya platformlarında manşetlere taşındı ve geniş ilgi gördü.

Yengi, İslam’a yönelme yolculuğunun Avustralya’nın Adelaide kentindeki bir camiyi ziyaretiyle başladığını açıkladı. Merakının etkisiyle caminin atmosferini tanımak ve Müslümanların namaz kılışını izlemek için oraya gittiğini belirtti. Bu ziyaretin hayatında entelektüel ve manevi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Futbolcu, Adelaide’deki bir camide Cuma hutbesini veren İslam vaizi İsmail Mink ile tanıştığını ve aralarında geçen sohbetin sonunda Yengi’nin onun huzurunda Şahadet’i okuduğunu ekledi. Yengi, bu kararının bir süre araştırma ve inceleme sürecinin ardından geldiğini ve İslam dinini benimseme konusunda tam bir kişisel ikna ile sonuçlandığını vurguladı.

“Kutubi Stüdyoları” ve “Nujum Sports”a verdiği röportajda Yengi, İslam’ı benimsemesinin tek bir anın sonucu olmadığını, zamanla doğal bir şekilde gelişen bir yolculuğun meyvesi olduğunu belirtti. Cuma namazının ardından Müftü Mink ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatan Yengi, şöyle dedi: “Bana şehadet getirdim mi diye sordu, ben de hayır dedim. O da beni şehadet getirmeye davet etti, ben de bu daveti kabul ederek caminin içinde şehadet getirdim.”

2000 yılında Adelaide’de doğan Titi Yengi, kökenleri Güney Sudan’a dayanan ve ailesi Avustralya’ya yerleşmiş bir ailenin çocuğu. Fiziksel ve teknik yetenekleriyle dikkat çeken Yengi, “Kanguru” lakablı Avustralya milli takımının en önemli forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Avustralya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Mısır milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçta her iki takım da 16’lı tur biletini almaya çalışacak.