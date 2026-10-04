Tunus Milli Takımı'nın efsanesi Hatem Trabelsi, Cristiano Ronaldo'nun ülkesinin milli takımı Portekiz ile yaşadığı krize dair açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, geçtiğimiz çarşamba günü, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki az forma süresine tepki olarak Portekiz kampını aniden terk etmişti.

Trabelsi, beIN SPORTS kanalındaki konukluğu sırasında, Ronaldo'nun başarılarla dolu kariyerinin sorgulanamayacağını söyledi.

Trabelsi şunları ifade etti: "Yıldızlara yaklaşım konusunda Latin zihniyeti ile Avrupa zihniyeti arasında belirgin bir farklılık var; Avrupa kulüpleri her zaman grubun çıkarını oyuncuların bireysel çıkarının önünde tutuyor."

Trabelsi, kulübün çıkarı gerektirdiğinde Barcelona'nın Messi'den vazgeçmesi ve Real Madrid'in Ronaldo'nun hizmetlerinden Juventus lehine feragat etmesi gibi geçmiş örneklere dikkat çekti.

Ayrıca, Ronaldo'nun son dönemde teknik ve fiziksel olarak gerileme yaşadığını, baskı yapma ve yüksek tempoyu koruma kabiliyeti açısından eski halinde olmadığını ekledi.

Trabelsi, Ronaldo'nun Portekiz ile kariyerinin sonunun, tarihi değerine yakışır daha iyi bir şekilde olması gerektiğini belirterek, olumsuz yorumlara mahal vermeyecek bir koordinasyon veya dostane bir çözüme ulaşılmadan kampı terk etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Trabelsi açıklamalarını, geçmişteki bazı açıklamalar nedeniyle Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki bazı takım arkadaşlarıyla ilişkisinde bir miktar hassasiyet bulunduğuna işaret ederek tamamladı.







