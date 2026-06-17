Videoda: Arap çıkmazı devam ediyor... Messi'nin hat-trick'i Cezayir'in planlarını altüst etti

Cezayir milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Arap takımları adına ilk galibiyeti elde edemedi ve bu sabah Çarşamba günü erken saatlerde Arjantin milli takımı karşısında 0-3 mağlup oldu. Maçta efsane futbolcu Lionel Messi 3 gol atarak “hat-trick” yaptı.

Cezayir Milli Takımı, Tunus’un İsveç’e 1-5 ve Irak’ın Norveç’e 1-4 yenilmesinin ardından Arap takımları arasında üçüncü mağlubiyeti yaşarken, Katar, Fas, Mısır ve Suudi Arabistan ise sırasıyla İsviçre, Brezilya, Belçika ve Uruguay karşısında tatmin edici beraberlikler elde etti.

Arap ülkelerinin umutları, bugün sabahın ilerleyen saatlerinde Avusturya milli takımıyla karşılaşacak Ürdün milli takımına bağlı olacak.

Arjantin milli takımı 3 puanla 10. grubun zirvesine yükselirken, Cezayir milli takımı ise Ürdün-Avusturya maçının sonucunu bekleyerek grubun son sırasında yer aldı.

Tarihi hat-trick

Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk hat-trick'ini kaydederek golcü sıralamasında erken liderliğe yükseldi. Ayrıca, Dünya Kupası kariyerindeki ilk üçlüsünü de gerçekleştiren Messi, toplam gol sayısını 16'ya çıkararak, Alman Miroslav Klose ile eşit olarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinin zirvesine oturdu.

İptal edilen iki gol

Maçın başlangıcı hızlı geçti ve Arjantin milli takımı hücumda inisiyatifi ele aldı. Messi, Lautaro Martínez’in derin pasının ardından Luka Zidane’ın kalesini sallaması için sadece 5 dakikaya ihtiyaç duydu, ancak hakem ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Böylece “Pire”, Çöl Savaşçıları’nın saflarında erken bir uyarı çanı çaldı.

Ancak Cezayir milli takımı sadece 3 dakika sonra aynı şekilde cevap verdi. İbrahim Maza, Fares Şaybi’ye harika bir derin pas attı ve Şaybi, Emiliano Martínez’in kalesinin dar köşesine yerden bir şut gönderdi, ancak bu gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Messi’nin büyüsü

Arjantin milli takımı hızla kontrolü yeniden ele geçirdi. Messi, ceza sahası dışında topu aldı, ileriye doğru ilerledi ve savunmanın boşluğunu değerlendirerek 17. dakikada erken bir gol attı ve Yeşiller'in işini zorlaştırdı.

Golün ardından son şampiyon maça hakim oldu ve bu üstünlük ikinci yarıya kadar devam etti; Çöl Savaşçıları ise nadir anlar dışında Latin savunmasını rahatsız edemedi.

Messi, 60. dakikada Mac Allister’ın şutunun Luka Zidane tarafından sektirilmesinin ardından topu takip ederek Tango Milli Takımı’nın ikinci golünü attı.

Messi bununla yetinmedi ve 76. dakikada ceza sahası sınırından ani bir şutla üçüncü golü attı; ardından teknik direktör Lionel Scaloni, Avusturya ve Ürdün maçları öncesinde dinlenmesi için onu oyundan çıkardı.