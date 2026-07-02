Videoda: Amerikalı yıldız, Zidane ve Ronaldinho'nun olağanüstü anını tekrarladı

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda ABD'nin Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup ettiği maçta, forvet Folarin Balogun'un başrolünü oynadığı tarihi bir olay yaşandı. Balogun, ev sahibi takımın ilk golünü attıktan sonra kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Balogun, 2006 Dünya Kupası finalinde Fransız Zinedine Zidane, 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilyalı Ronaldinho ve 1962 Dünya Kupası yarı finalinde vatandaşı Garrincha’nın ardından, Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında tek bir maçta hem gol atan hem de kırmızı kart gören dördüncü oyuncu oldu.









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Ayrıca, Fransız Monaco takımının forveti Balugon, 2006 Dünya Kupası grup aşamasında İtalya karşısında Pablo Mastroeni ve Eddie Bob'dan bu yana Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk ABD milli takım oyuncusu oldu.

Balojun, 45. dakikada ABD adına skoru açtı, ancak 64. dakikada bir Bosnalı oyuncunun ayak bileğine bir ortak mücadelede basarak doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasını gerektiren bir hata yaptı; hakem, video yardım sistemine başvurduktan sonra bu kararı verdi.

Bosna-Hersek’i mağlup eden ABD, uzatmalarda Senegali 3-2 yenerek dramatik bir galibiyet alan “Kırmızı Şeytanlar”ın Belçika ile karşılaşacağı Dünya Kupası son 16 turunda yerini aldı.



