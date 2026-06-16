Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Videoda: Altın kafa… Ayman Hüseyin, adını Irak tarihine yazdırıyor

Irak - Norveç
Irak
Norveç
Dünya Kupası
A. Hussein
Irak
Norveç
ABD

Irak Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılmasını sağlayan golün sahibi, Norveç karşısında sözünü söyleyecek

Irak Milli Takımı’nın yıldızı Ayman Hüseyin, Norveç karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından, Dünya Kupası’nda “Rafidan’ın Kara Tarihi”ne adını yazdırdı.

Hussein, 2026 Dünya Kupası 9. Grubu'nun açılış turu kapsamında Çarşamba sabahı Gillette Stadyumu'nda oynanan maçta Norveç kalesine Irak Milli Takımı adına çok değerli bir gol attı.

Hussein'in golü, 39. dakikada Amir Al-Amari'nin ortasından kafayla geldi.

Hüseyin, Irak'ın Dünya Kupası tarihindeki ikinci golcüsü oldu. İlk golü, takımın turnuvadaki tek katılımı olan 1986 yılında Belçika kalesine "Aswad al-Rafidain" golünü atan Ahmed Radhi kaydetmişti.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Irak crest
Irak
IRQ
Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Irak milli takımı, Belçika'ya 1-2 yenildi.

Ayman Hüseyin, Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Bolivya'ya karşı (2-1) attığı golle Irak milli takımının 2026 Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan isim olmuştu.

Reklam