Irak Milli Takımı’nın yıldızı Ayman Hüseyin, Norveç karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından, Dünya Kupası’nda “Rafidan’ın Kara Tarihi”ne adını yazdırdı.
Hussein, 2026 Dünya Kupası 9. Grubu'nun açılış turu kapsamında Çarşamba sabahı Gillette Stadyumu'nda oynanan maçta Norveç kalesine Irak Milli Takımı adına çok değerli bir gol attı.
Hussein'in golü, 39. dakikada Amir Al-Amari'nin ortasından kafayla geldi.
Hüseyin, Irak'ın Dünya Kupası tarihindeki ikinci golcüsü oldu. İlk golü, takımın turnuvadaki tek katılımı olan 1986 yılında Belçika kalesine "Aswad al-Rafidain" golünü atan Ahmed Radhi kaydetmişti.
Irak milli takımı, Belçika'ya 1-2 yenildi.
Ayman Hüseyin, Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Bolivya'ya karşı (2-1) attığı golle Irak milli takımının 2026 Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan isim olmuştu.