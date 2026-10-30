Al Shabab, Suudi Roshn Ligi'ndeki küçük El Clasico maçında Ahli taraftarlarını stadı erken terk etmek zorunda bıraktı.

Ahli, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Al Shabab'a konuk oldu.

Maçın 66. dakikası geçtikten sonra, Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco penaltıdan Al Shabab'ın beşinci golünü kaydetmesinin ardından, Ahli taraftarlarından büyük bir kesim stadı terk etmeye başladı.

Bazı taraftarlar, Kolombiyalı forvet Roger Martinez'in 37. dakikada Al Shabab'ın üçüncü golünü kaydetmesinin ardından SHG Arena'dan zaten ayrılmıştı.

Ayrıca bazı taraftarlar, Brezilyalı forvet Ricardo Mathias'ın maçın 48. dakikasında başkent ekibinin dördüncü golünü kaydetmesinin ardından da stadı terk etti.

Ahli taraftarlarının ilk yarının bitiminin ardından öfkelerini dile getirdiğini belirtmek gerekir; Hollandalı teknik direktör Marino Bušić'in görevden alınmasını talep ettiler ve ayrıca Suudi kaleci Abdurrahman es-Sanbi'ye yönelik ıslıklar yükseltti.