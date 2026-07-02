Videoda... Al-Saybari’nin Bayern Münih’e transferinin ardından düzenlenen neşeli kutlama

Fas Milli Takımı oyuncuları, takım arkadaşları İsmail El-Sebari’nin Alman takımı Bayern Münih’e transferinin resmi olarak açıklanmasının ardından, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Kanada ile oynayacakları maç hazırlıkları kapsamında ABD’nin Houston kentinde düzenlenen “Atlas Aslanları” kampı sırasında onu onurlandırmaya özen gösterdi.

Fas milli takım oyuncuları, El Saybari’yi Bavyera devi Bayern Münih’e katılması nedeniyle neşe ve kutlama havası içinde karşılamak üzere bir şeref koridoru oluşturdu. Bu an, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Bayern Münih, dün Çarşamba günü, kulübü ve milli takımında sergilediği olağanüstü performansların ardından, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından gelen Faslı milli oyuncuyla 2031 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

El Saybari, bu yılki Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları formasıyla parladı ve şu ana kadar 3 gol attı: Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta bir gol, Fas'ın İskoçya'yı 1-0 yendiği maçta bir gol ve ilk turun son maçında Kuzey Afrika ekibinin Haiti'yi 4-2 mağlup ettiği maçta da bir gol kaydetti.

Fas şu anda 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçın galibi, bir önceki turnuvanın ikincisi Fransa ile penaltı atışlarında Almanya’yı eleyen Paraguay arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.



