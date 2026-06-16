Videoda... Al-Harifi: Donis gerçek sınavda başarısız oldu... Uruguay ise en zayıf milli takım

Suudi futbol efsanesi Fahd Al-Harifi, 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay ile berabere kalmasının ardından Suudi milli takımının teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis'e sert bir eleştiri yöneltti ve onun gerçek sınavda başarısız olduğunu belirtti.

Suudi milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda, Uruguaylı rakibiyle 1-1 berabere kalarak üstünlüğünü koruyamadı.

Al-Harifi, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maçtan önce bir puan almayı umuyorduk, ancak daha sonra baskı yapsaydık bunun elimizin altında olduğunu fark ettik. Bence Donis gerçek sınavda başarısız oldu."

Al-Harifi sözlerine şöyle devam etti: “Suudiler olarak sorunumuz, her şeye kolayca razı olmamızdır; bu da bizi, geçmiş hatalarımızdan ders çıkarmadan hep aynı döngüye hapsetmektedir.”

Şöyle açıkladı: "Artık, ister (Suudi) liginin gücü, ister büyük isimler, ister başkalarını temkinli kılan küresel itibarımız olsun, tüm milli takımların bize karşı temkinli olması gereken bir aşamaya geldik."

Şöyle devam etti: “Maçta da bu yaşandı, ancak Donis, hazırlık maçlarında sergilediği oyun tarzından farklı bir şekilde oynadı. Hazırlık maçlarında yüksek pres uyguluyorduk ve takım cesaret ve karakter gösteriyordu; ancak resmi maçta bu olmadı.”

Şöyle devam etti: “Resmi maçta savunmamızın garip bir şekilde geride kaldığını gördük; oyuncu değişikliklerinde gecikmeler, yanlış seçimler ve maça taze kan katmak için erken değişiklikler yapılmaması nedeniyle kondisyon kaybı yaşandı.”

Şöyle devam etti: “Bu nedenler ikinci yarıda iyi bir görüntü sergilemememize neden oldu. Bu yüzden sonuçtan memnunum, ancak performans açısından daha iyisi olabilirdi, çünkü grubun en zayıf takımıyla oynuyorduk.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu, grubun en zayıf takımı ve önümüzdeki maçlar sözlerimi doğrulayacak. Hiç hazırlık maçı oynamadı, çok sayıda oyuncusu eksik, soyunma odasında sorunlar var ve sahada maç havasından uzak görünüyordu.”

Suudi Arabistan milli takımı, Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte Dünya Kupası’nın 8. grubunda yer alıyor ve ilk turun ardından her takımın puanı 1’e düştü.