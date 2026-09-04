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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Videoda: Al Ahly taraftarları oyuncularını yuhalayarak şaşkına çevirdi

A. Bondarenko
Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
Ukrayna
Suudi Arabistan

Seçkin oyuncu için zor bir durum

Suudi Al Ahli taraftarları, Roshn Ligi'ndeki Al Riyadh maçında oyuncularına yönelik beklenmedik bir davranış sergileyerek onu ıslıkladı ve şaşkınlık yarattı.

Al Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında bugün cuma günü Al Riyadh'ı Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda ağırladı.

Maçın başından itibaren Al Ahli taraftarları Ukraynalı oyuncuları Artem Bondarenko'yu hedef aldı ve topa her dokunduğunda onu ıslıkladı.

Islıklama, takım 3-0 önde olmasına rağmen ilk yarı ile ikinci yarı arasında sahadan çıkışta da devam etti; bu durum, taraftarlardan takım arkadaşlarına destek vermesini isteyen Al Ahli oyuncularının öfkesine yol açtı.

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Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Premier Lig
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Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Al Ahli taraftarları, Bondarenko'nun Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten transferi öncesinde, daha yüksek seviyeli oyuncuların kadroya katılmasını istediklerini gerekçe göstererek transferin tamamlanmaması için güçlü bir kampanya başlatmıştı.

Öfke hali, Ukraynalı oyuncunun ilk kez sahaya çıktığı bu maçta da sürdü; özellikle bu maç, takımın bu sezonki ilk yenilgisine, Roshn Ligi'nin dördüncü haftasında Al Khaleej karşısında 3-1'lik bir sonuçla tanıklık etmişti.

Al Ahli'nin eski sportif direktörü Roi Pedro'nun, Bondarenko'nun transferinin ardından takım taraftarlarının eleştirilerinden en büyük payı aldığı, ardından Suudi kulübün dün perşembe günü görevinden ayrıldığını açıkladığı hatırlatılmalıdır.

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