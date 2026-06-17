Video: Zor bir an… Ürdün, Avusturya karşısında tarihi bir gol yedi

Ürdün milli takımı, bu yılki turnuvaya katılarak ilk kez Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı; ancak Çarşamba sabahı Avusturya ile oynanan maçta, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü yiyerek turnuvaya zorlu bir başlangıç yaptı.

Avusturya milli takımı, 20. dakikada Romano Schmid'in golüyle Nashama'nın kalesini sarsmayı başardı. Schmid, ceza sahası sınırında bir pas aldı, harika bir ilk dokunuşla topu kontrol ettikten sonra, Ürdün kalecisi Yazid Abu Laila'nın sağ üst köşesine isabet eden mükemmel bir kavisli şut attı.

Böylece Schmid, Ürdün milli takımının Dünya Kupası finallerinde yediği ilk golün sahibi oldu; bu, Ürdün milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk maçıydı.

Ürdün milli takımı, ilk golün şokunu atlatıp skoru çabucak eşitlemeyi umuyor; zira olumlu bir sonuç elde etmek, Arjantin ve Cezayir’in de yer aldığı zorlu grupta takıma büyük bir ivme kazandıracak.

Schmid’in golü, Avusturya’ya 10. grubun zirvesi için erken bir avantaj sağladı. Bu grupta birkaç saat önce Arjantin, Lionel Messi’nin golleriyle Cezayir’i 3-0 mağlup etmişti.