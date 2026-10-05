Fransa Milli Takımı, Belçika karşısında geriye düştüğü maçı 4-1'lik ezici bir galibiyete çevirdi. İkinci yarıda hücum hattı patlama yaşayan Fransa'da Zinédine Zidane ve yıldızları, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında maçın gidişatını 14 dakika içinde tamamen tersine döndürdü.

Zirvedeki yerini sağlamlaştırmanın peşinde maça çıkan Fransa Milli Takımı, 35. dakikada Dodi Lukebakio'nun, Roméo Lavia'nın muhteşem bir asistini değerlendirerek Belçika adına golü atmasıyla bir darbe aldı ve ilk yarı konukların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak Zidane pes etmeyi reddetti ve ikinci yarıda belirleyici bir karar alarak "Ousmane Dembélé, Akliouche ve Bradley Barcola" yerine "Michael Olise, Rayan Cherki ve Désiré Doué" üçlüsünü oyuna sürdü.

Fransa Milli Takımı'nın işleri tersine çevirmesi için yalnızca 14 dakika yetti. 77. dakikada Désiré Doué, ceza sahası dışından çektiği muhteşem bir yerden şutla topu Belçika kalesinin sol köşesine gönderdi ve Fransa'nın maça dönüşünü ilan etti.

Yalnızca dört dakika sonra Michael Olise, ceza sahası içine ustaca bir yerden ortaladı. Rayan Cherki bu topu tek dokunuşla kaleciyi yanıltarak ağlara gönderdi ve Fransa 81. dakikada 2-1 öne geçti.

Olise, parlak oyununu sürdürdü ve 88. dakikada bir kez daha farkı yarattı. Doué'den gelen pası ceza sahası içinde alıp doğrudan ağlara göndererek Fransa'nın üçüncü golünü ekledi.









Bayern Münih'in yıldızı bununla da yetinmedi ve 90. dakikada yeniden sahne alarak dördüncü golü kaydetti. Doué'den gelen yeni bir pasla buluşan Olise, topu doğrudan kalecinin iki ayağı arasına yerleştirerek Fransa'nın büyük galibiyetini perçinledi.

Böylece Fransa'nın gecesi, hayal kırıklığı yaratan bir geri düşüşten bir hücum şölenine dönüştü. Zidane'ın belirleyici değişiklikleri ve Olise, Doué ile Cherki'nin parlak performansları sayesinde Fransa, grup liderliğinde uçuşunu sürdürdü.

Fransa Milli Takımı puanını 10'a yükselterek grup liderliğine oturdu ve 7 puanla ikinci sıradaki İtalya'nın 3 puan önüne geçti.

Buna karşılık, Hollandalı teknik direktörü Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın puanı 6'da kaldı; Türkiye ise hiç puan alamayarak grubun son sırasında yer aldı.















