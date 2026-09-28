Cesaretin heyecanla harmanlandığı bir gecede Fransa Millî Takımı, Pazartesi akşamı Kral Baudouin Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi A Grubu ikinci hafta müsabakaları kapsamında ev sahibi Belçika'yı 1-0 mağlup ederek son dakikada galibiyeti kaptı.

Zinedine Zidane'ın öğrencileri kusursuz çıkışlarını sürdürerek üst üste ikinci galibiyetlerini elde etti. Fransa böylece puanını 6'ya yükselterek grubun zirvesine oturdu. Mark van Bommel yönetimindeki Belçika ise ilk yenilgisini tadarak 3 puanda kaldı ve averajla ikinci sıradaki İtalya'nın gerisinde üçüncü sıraya geriledi. Türkiye Millî Takımı ise puansız olarak sıralamanın son basamağında yer aldı.

Zidane, cesur tercihleriyle dikkatleri üzerine çekti; Kylian Mbappe'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmada yer almamasına rağmen, başta Ousmane Dembele, Rayan Cherki ve Michael Olise olmak üzere en önemli yıldızlarından bazılarını yedek kulübesinde tuttu.

Karşılaşmada ayrıca üç oyuncu Fransa Millî Takımı forması altında ilk kez sahaya çıktı. Jeremy Jacquet, Anis Diouf ve Lucas Da Cunha'nın yaşadığı bu durum, 22 Eylül 2022'den bu yana ilk kez tekrarlandı.









Fransa Millî Takımı'na iki kez şans gülmedi; 12. dakikada Desire Doue'nin ve 53. dakikada Lucas Da Cunha'nın şutlarında top üst direğe çarptı ve golsüz beraberlik son dakikalara kadar sürdü.

Zidane hücum hattını canlandırmak için müdahalelerini yaptı; 68. dakikada Esteban Lepaul'un yerine Ousmane Dembele'yi oyuna aldı, ardından 77. dakikada Magnes Akliouche ve Bradley Barcola'nın yerine Rayan Cherki ile Michael Olise'yi sahaya sürdü.

88. dakikada ise karar anı geldi. Michael Olise, Rayan Cherki'den gelen pası aldı, hızla ilerleyip Belçika savunmacısını çalımladı ve ceza sahası sınırından çektiği şutla topu ağlara gönderdi; böylece Fransa'ya son dakika galibiyet golünü kazandırdı.

Böylece Zidane'ın cesur tercihleri belirleyici bir koz haline geldi. Yedekler farkı yaratarak Fransa'ya, grup liderliğini tek başına sürdürmesini sağlayan 3 yeni puanı armağan etti.















