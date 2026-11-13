Fas Milli Takımı, konuk ettiği Nijer karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. Bugün cuma akşamı Dar El Beyda şehrindeki Muhammed V Stadı'nda oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü haftası kapsamında yer alan karşılaşmanın ilk dakikalarında Yasser Zabiri erken bir gol kaydederken, Ashraf Hakimi iki golle parladı.

Zabiri, dördüncü dakikada Fas adına skoru açtı ve ev sahibi takımın güçlü hücum başlangıcını somut bir sonuca çevirerek, takım arkadaşı Brahim Diaz'ın kritik pasının ardından Fas Milli Takımı'na erken bir üstünlük sağladı. Ardından Ashraf Hakimi, 27. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla ikinci golü ekleyerek teknik direktör Muhammed Vehbi'nin takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

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Ancak Nijer Milli Takımı pes etmedi ve Muhammed Abdurrahman 41. dakikada ülkesinin milli takımı adına farkı bire indirmeyi başardı; böylece ilk yarının son dakikaları daha da heyecanlı bir hal aldı.

Uzatma dakikaları, Nijer için beraberliği yakalama adına önemli bir fırsata sahne oldu. Yusuf Ali Ömer, 45. dakikada bir penaltıyı harcadı. Ardından Hakimi, uzatmanın üçüncü dakikasında uzaktan kullandığı bir serbest vuruşla Fas'ın üçüncü golünü kaydederek konuk ekibi cezalandırdı ve ev sahibi takım maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

Zabiri: Tarih yazan bir yetenek

Zabiri'nin golü özel bir öneme sahip; zira genç forvet, 2025'te Şili'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki dikkat çeken performansı sayesinde kendi kuşağının en parlak yükselen isimlerinden biri haline gelerek Fas futbolunda önemli bir konum edinmiş durumda.

Zabiri, Fas Genç Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşarak elde ettiği tarihi başarının en öne çıkan kahramanlarından biriydi. Turnuva boyunca beş gol kaydeden Zabiri, bunların ikisini Fas'ın 2-0 kazandığı Arjantin'e karşı oynanan final maçında attı.

Faslı forvet, turnuvanın gol krallığını paylaştı ve Uluslararası Futbol Federasyonu'na göre müsabakanın en iyi ikinci oyuncusu olarak Gümüş Top ödülünü kazandı; ülkesinin dünya şampiyonluğunda kilit bir rol üstlendi.

Zabiri, Muhammed VI Futbol Akademisi'nde yetişti; ardından profesyonel kariyerine Union Touarga ile başladı, daha sonra Portekiz ekibi Famalicão'ya, oradan da Şubat 2026'da Fransız ekibi Rennes'e transfer oldu.

Daha sonra kiralık olarak İspanyol ekibi Racing Santander'e geçti ve İspanya Ligi'ndeki tecrübesinin başında dikkat çekici gol performansları sergilemeye devam etti.

Fas, tam puanla devam etmenin peşinde

Fas Milli Takımı, bugünkü maça elemelerdeki üst üste üçüncü galibiyetini elde etme hedefiyle çıktı. İlk iki haftada Gabon ve Lesotho'yu 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaşmış ve Nijer karşılaşması öncesinde Birinci Grup'un lideri konumuna yerleşmişti.

Nijer Milli Takımı ise yoluna Lesotho'yu 2-1 yenerek başlamış, ardından Gabon'a 2-0 mağlup olmuştu; böylece Fas karşılaşmasına 3 puanla çıktı.