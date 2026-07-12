Norveç, 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmeye sadece bir pas uzaklıktaydı; ancak yıllarca peşini bırakmayacak bu fırsat, pek çok kişinin İngiltere karşısında gerçek bir dönüm noktası olarak gördüğü bir anla suya düştü.

İngiltere, bir gol önde olan Norveç’i 2-1 mağlup ederken, Norveç ise Alexander Sørloth’un kendini feda etmesi gereken bir anda bir golü kaçırdı.

Norveç milli takımı, ilk yarının sonlarında Andreas Skjeldrup’un attığı muhteşem bir golle öne geçtikten sonra, ikinci golü bulmak için baskısını sürdürdü.

44. dakikada Alexander Sørloth bir kontra atağa çıktı; o sırada Erling Haaland sol kanatta tamamen yalnız kalmış ve kendisini kaleyle baş başa bırakacak bir pas bekliyordu.

Ancak Atlético Madrid'in forveti, kendisi gol atmak için topu elinde tutmayı tercih etti; ancak İngiliz savunması önündeki alanı kapattı ve sonuçta şut başarısız oldu. 3 dakika sonra ise Jude Bellingham skoru 1-1'e getirdi.

İsviçreli "Blake" gazetesi ise şu yorumu yaptı: "Norveçli taraftarlar elenmenin sorumluluğunu Sorloth'a yüklemese de, pek çok kişi tek bir pasın Haaland'a neredeyse kesin bir gol fırsatı vereceğini ve bunun da Norveç'e iki gol üstünlüğü sağlayarak İngiltere'nin maça geri dönmesini daha da zorlaştıracağını düşündü".

Bunun yerine, Jude Bellingham uzatmaların ilk yarısının başında İngiltere'nin galibiyetini kesinleştirdi ve ikinci golüyle takımına uzatmalarda tur atlama biletini kazandırdı.

İngiltere, önümüzdeki Çarşamba günü yarı finalde Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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