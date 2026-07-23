Suudi Arabistan ekibi el-Hilal, yıldız oyuncuları Salem el-Devseri ve Fransız Karim Benzema'yı bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılıkla ilişkilendiren haberlere dolaylı bir yanıt verdi.

Basında çıkan haberler, el-Hilal'in yeni sezon başlamadan önce el-Devseri ve Benzema'dan yollarını ayırma isteğini konu edinmişti; özellikle de ikisinin kulüple olan sözleşmelerinin son yılı olacağı ve bazı diğer kulüplerin de kendilerine ilgi gösterdiği belirtiliyordu.

El-Hilal, bugün perşembe günü resmi "X" hesabından bir video paylaşarak, gelecek 2026-2027 sezonunda giyeceği beyaz renkli alternatif formasını tanıttı.

Videoda, Salem el-Devseri ve Karim Benzema öncülüğünde el-Hilal'in mevcut yıldızlarından pek çoğu yer aldı; ayrıca orta saha oyuncuları Portekizli Ruben Neves ile Sırp Sergej Milinkovic-Savic, Fransız bek Theo Hernandez ve savunma oyuncuları Türk Yusuf Akçiçek ile Senegalli Kalidou Koulibaly da göründü.

Birçok kişi, sezon başlamadan yeni formayla görünmeyi oyuncuların gelecek sezon takımda kalacağının bir işareti olarak değerlendiriyor; ancak bazı durumlar için bu geçerli değil.

Salem el-Devseri, el-Hilal'in efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2011'de A takıma yükseltilmesinden bu yana 15 yıl boyunca en iyi seviyesini sergiledi; ancak İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde geçen sezon büyük bir düşüş yaşadı.

Buna karşılık Benzema, el-İttihad ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçen kış transfer döneminde el-Hilal'e katılmıştı; fakat takımla oynadığı maç sayısını 13 ile sınırlayan bir dizi sakatlıkla mücadele etti; bu maçlarda 9 gol atıp 5 asist yaptı.