Video: Yeni bir gol, Ronaldo'yu Hamdallah'ın tarihi başarısına yaklaştırıyor

Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Roshen Ligi'nde tarihe yeniden adını yazdırmaya devam etti. Her zamanki golcü performansını sürdüren Ronaldo, yaşına rağmen turnuvanın en önemli yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ronaldo'nun yeni golü, Cumartesi akşamı Roshen Ligi'nin 28. haftasında Al-Akhdoud ile oynanan maçta geldi. Bu gol, takım içindeki büyük değerini ve kritik anlarda fark yaratma konusundaki sürekli yeteneğini bir kez daha teyit etti. Suudi sahalarında her ortaya çıkışında geniş bir taraftar ve medya ilgisiyle takip ediliyor.

Ronaldo, ilk yarının 15. dakikasında, onu Al-Akhdoud kalecisiyle karşı karşıya bırakan sihirli bir pasın ardından, sol köşeye ustaca bir vuruş yaparak ev sahibi takımın kalesini havalandırmayı başardı.

Bu golle Ronaldo, Roshen Profesyonel Ligi'nde oynadığı 101 maçta gol sayısını 98'e çıkardı ve Faslı Abdurrazak Hamdallah'ın tarihi başarısını egale etmek için iki gol uzakta kaldı.

Ronaldo, bu geceki maçta iki gol daha atarsa, eski Al-Ittihad yıldızı Hamdallah ile birlikte Roshen Ligi'nde en hızlı 100 gol barajını aşan oyuncu olacak.

"El Don" gol sayısını 24'e yükselterek, Roshen Ligi golcü sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Onun önünde, Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Quionnes (26) ve Al-Ahli Jeddah'ın İngiliz yıldızı Ivan Tony (27) yer alıyor.












