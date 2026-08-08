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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

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Video: Yayla, Newcastle'daki ilk haftasının ardından beğeni topladı

Valencia - Newcastle United
Valencia
Newcastle United
Club Friendlies
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
M. Jaissle
Premier Lig
İspanya
İngiltere
Suudi Arabistan
Almanya

Alman teknik direktör, Ahly ile yaşadığı tarihi serüvenin ardından İngiliz takımının başına geçti

Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, İngiliz ekibinin teknik yönetiminin başına geçtiği ilk haftanın ardından beğeni topladı.

Jaissle, geçtiğimiz çarşamba günü İngiliz eski teknik direktör Eddie Howe'un yerine resmen atandığının açıklanmasından önce, geçtiğimiz cumartesi günü Newcastle'ın başına geçmek üzere göreve gelmişti.

Newcastle kulübüyle ilgili haberleri takip eden İngiliz gazeteci Chris Waugh, Alman teknik direktörün İngiliz kulübündeki ilk haftada sergilediklerinin beğeni topladığını açıkladı.

Waugh, Suudi "Al Arabiya" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Eddie Howe, Newcastle'ı İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna ve iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra, bazı oyuncuları kaybetmesinin ardından ayrılma kararı alarak takımı terk etti."

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Şöyle devam etti: "Jaissle'ın atandığı geçtiğimiz çarşamba akşamı açıklandı ve hafta sonundan itibaren takımın başına geçti; bu süre zarfında olumlu bir izlenim bıraktı."

Ayrıca şunları ekledi: "Kulübe yeni bir kan enjekte ediliyor; işte Jaissle döneminin farkı bu. Newcastle'ın hücuma ve yüksek baskıya dayanan bir oyun tarzıyla yeniden büyükler arasına dönmesi için yenilenmiş bir enerji var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni teknik direktör açısından şu ana kadar olumlu bir hava ve iyi izlenimler mevcut. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda başarıya ulaşıp ulaşamayacağını göreceğiz."

Hatırlanacağı üzere Jaissle, Al Ahli'yi iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşıdığı, ayrıca tam 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası şampiyonluğunu kazandığı 3 tarihi yılın ardından kulüpten ayrılmıştı.

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