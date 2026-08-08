Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, İngiliz ekibinin teknik yönetiminin başına geçtiği ilk haftanın ardından beğeni topladı.

Jaissle, geçtiğimiz çarşamba günü İngiliz eski teknik direktör Eddie Howe'un yerine resmen atandığının açıklanmasından önce, geçtiğimiz cumartesi günü Newcastle'ın başına geçmek üzere göreve gelmişti.

Newcastle kulübüyle ilgili haberleri takip eden İngiliz gazeteci Chris Waugh, Alman teknik direktörün İngiliz kulübündeki ilk haftada sergilediklerinin beğeni topladığını açıkladı.

Waugh, Suudi "Al Arabiya" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Eddie Howe, Newcastle'ı İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna ve iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra, bazı oyuncuları kaybetmesinin ardından ayrılma kararı alarak takımı terk etti."

Şöyle devam etti: "Jaissle'ın atandığı geçtiğimiz çarşamba akşamı açıklandı ve hafta sonundan itibaren takımın başına geçti; bu süre zarfında olumlu bir izlenim bıraktı."

Ayrıca şunları ekledi: "Kulübe yeni bir kan enjekte ediliyor; işte Jaissle döneminin farkı bu. Newcastle'ın hücuma ve yüksek baskıya dayanan bir oyun tarzıyla yeniden büyükler arasına dönmesi için yenilenmiş bir enerji var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni teknik direktör açısından şu ana kadar olumlu bir hava ve iyi izlenimler mevcut. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda başarıya ulaşıp ulaşamayacağını göreceğiz."

Hatırlanacağı üzere Jaissle, Al Ahli'yi iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşıdığı, ayrıca tam 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası şampiyonluğunu kazandığı 3 tarihi yılın ardından kulüpten ayrılmıştı.