Video: Yamal'la karşılaşabilir mi? Marcelo'dan alaycı yanıt

Real Madrid'in eski sol beki Marcelo, Barcelona karşısında oynanacak El Clasico için sahalara dönme fikrini reddetti.

Real Madrid, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında, pazar akşamı Katalan ekibine Camp Nou Stadı'nda konuk olacak.

İki ezeli rakibin karşılaşmasından önce DAZN ağında yer alan eski Brezilyalı yıldıza, İspanyol futbolunun en büyük iki rakibini bir araya getiren maçta oynamak isteyip istemediği soruldu. Marcelo gülerek şu yanıtı verdi: "İmkansız. Şu an Lamine Yamal'ın peşinden koştuğumu hayal edin! Yapamam."





Marcelo, kariyeri boyunca kraliyet kulübüyle birçok kupa kazandıktan ve sol bek mevkiinde belirgin bir iz bıraktıktan sonra, kendi kuşağında Real Madrid forması giymiş en öne çıkan oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

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Ancak Brezilyalı, kendine has neşeli üslubuyla, El Clasico'yu 90 dakika boyunca Yamal'ı kovalamaya çalışmak yerine saha dışından izlemeyi tercih ettiğini belirtti. Bu yorum, yarın genç Barcelona yıldızını durdurmak için Real Madrid savunmacılarını bekleyen zorlu mücadelenin ağırlığını yansıtıyor.