Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, kulübünün Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i, birkaç saat sonra sona erecek yaz transfer döneminde kadrosuna katamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İspanya'da transfer piyasası henüz resmen kapanmadı, ancak Julian Alvarez istemese de en az bir sezon daha Atletico Madrid'de kalacak.

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Barcelona'nın ilgisine rağmen Arjantinli oyuncu, onu Barça'ya satmayı kesinlikle reddeden Atletico Madrid'de kalacak ve Alvarez'in artık kendisine son dönemde sert eleştiriler yönelten Atletico Madrid taraftarının güvenini yeniden kazanması gerekecek.

Lamine Yamal'a durum soruldu ve 10 numaralı Barcelona oyuncusu, Julian'ın Barça'ya katılmamasından dolayı herhangi bir endişe göstermedi.

Barcelona'nın yıldızı, İspanyol "COPE" radyosundaki "ElPartidazo" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Şu anda mükemmel bir durumdayız. Gol konusunda bir eksiklik yaşamadığımızı görüyoruz. Elbette o harika bir oyuncu, ama sahip olduğumuz kadrodan çok memnunum."

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Barcelona'nın La Liga'da 3 maçta 12 gol atmasıyla, Lamine Yamal'a karşı çıkmak zor.







