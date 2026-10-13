İspanyol genç yıldız büyülüyor ve keyif veriyor

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Barcelona, ilk yarının 1-1 beraberlikle tamamlanmasının ardından Galatasaray karşısında fazla beklemedi ve ikinci yarının başlamasıyla hücum dişlerini gösterdi; 50 ve 53. dakikalarda art arda iki gol kaydederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasındaki mücadeleyi kopartmaya yaklaştı.

Genç yıldız Lamine Yamal'ın imzası iki golde de güçlü bir şekilde hissedildi. Alışıldık büyüsünü ve yaratıcı dokunuşlarla fark yaratma yeteneğini sergileyen Yamal, Katalan ekibine üstünlüğü getirdi ve birkaç dakika içinde Galatasaray savunmasını büyük bir baskı altına soktu.

Barcelona'nın ikinci golü 50. dakikada geldi. Yamal'ın ceza sahasına gönderdiği büyülü ortaya yükselen Fermin Lopez, topu kafayla ağlara yolladı ve Katalan ekibini 2-1 öne geçirerek Barcelona'nın ikinci yarıdaki güçlü hücum başlangıcının karşılığını aldı.

Yalnızca 3 dakika sonra Yamal yeniden harika bir teknik anına imza attı. Ceza sahası içinde dikkat çekici bir çalım hareketiyle Galatasaray savunmacısını geçen Yamal, topu Anthony Gordon'a aktardı. Gordon da tereddüt etmeden topu ağlara gönderdi ve 53. dakikada ev sahibi taraftarları şoke eden Barcelona'nın üçüncü golünü kaydetti.

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Art arda gelen iki gol, Barcelona'ya maçta büyük bir üstünlük sağladı. İlk yarının sonundaki beraberlik, yalnızca 3 dakika içinde iki gollük üstünlüğe dönüştü. Katalan ekibinin hızlı hücum dönüşümünde başrolü oynayan Yamal'ın göz kamaştıran performansı, Galatasaray'ı maça geri dönmek için zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

66. dakikada ise Katalan ekibinin dördüncü golü oyuna sonradan giren Karim Adeyemi'den geldi. Yamal'ın bir başka pasını Gabriel Jesus kontrol etmeyi başaramadı, top Alman oyuncuya ulaştı ve Adeyemi topu doğrudan ağlara gönderdi.







