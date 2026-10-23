Paris Saint-Germain savunmacısı ve Bayern Münih'in eski yıldızı Fransız Lucas Hernandez, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada bek mevkisinde dikkat çeken bir performans sergileyerek ışıltısını gösterdi; Paris temsilcisinin üstünlüğüne katkıda bulundu ve ardından İspanyol yıldız Lamine Yamal ile tribün önünde bir atışmayı alevlendirdi.

Hernandez, Portekizli Nuno Mendes'in yokluğunu değerlendirerek forma giyme fırsatı yakaladı. Paris Saint-Germain onu aslında savunma hesapları çerçevesinde transfer etmişti, ancak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve bu sezon üst düzey performanslar sergileyen Yamal'ın tehlikesini sınırlamayı başardı.

Barcelona'nın yıldızı, 12 resmi maçta 10 gol ve 10 asistle toplam 20 gol katkısına imza atmıştı, ancak savunmada varlığını hissettiren ve ardından hücum tarafında da imzasını atan Hernandez karşısında büyük zorluklar yaşadı.

Hernandez'in golü Yamal ile karşılaşmayı alevlendirdi

En öne çıkan an 72. dakikada geldi; Hernandez, Desire Doue'nin kullandığı köşe vuruşunu değerlendirerek kafayla filelere gönderdi ve Paris Saint-Germain'i 2-1 öne geçirdi.

Ancak gol sevinci sessiz sedasız geçmedi; Yamal'a doğru yönelip kışkırtıcı bir şekilde omzuna dokundu, ardından Barcelona'nın yıldızının yüzüne gülerek uzaklaştı. Yamal ise Fransız savunmacının davranışına duyduğu rahatsızlığı yansıtan öfkeli bir bakışla karşılık verdi.

Oyuncular arasındaki bu ana ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı; "X" platformunda paylaşılan videolardan biri 4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve takipçilerin "ölümcül" olarak nitelendirdiği Yamal'ın bakışı geniş bir etkileşim gördü.

Bu davranış taraftarlar arasında tartışma yarattı; bazı takipçiler Hernandez'in neden sarı kart görmediğini sorgularken, gol sevincinin büyük maçlardaki alışılmış kışkırtma sınırlarını aştığını değerlendirdi.

Yamal, Barcelona'nın yenilgisine rağmen teknik bir dokunuşla karşılık verdi

Hernandez'in üzerinde kurduğu savunma baskısına rağmen Yamal, 79. dakikada Warren Zaire-Emery'nin topu uzaklaştırırken yaptığı hatayı değerlendirip hızla kaleye doğru yönelerek dikkat çeken teknik bir dokunuş sergilemeyi başardı.

İspanyol yıldız topla ilerledikten sonra dar bir açıdan ustalıkla şutunu çekti, topu kaleci Matvey Safonov'un üzerinden ve üst direğin altından ağlara gönderdi; böylece en zor koşullarda bile fark yaratma yeteneğini kanıtladı.

Ancak Yamal'ın golü Barcelona'yı yenilgiden kurtarmaya yetmedi; Paris Saint-Germain karşılaşmayı 4-2 kazanarak Katalan takımına bu sezon Paris'teki ilk yenilgisini yaşattı.

Hernandez'in savunmada ve hücumdaki parlak performansı, goldan sonra Yamal'a yönelik kışkırtması ve ardından İspanyol yıldızın teknik dokunuşuyla verdiği karşılık arasında, ikisi arasındaki mücadele, Paris temsilcisinin üstünlüğüyle sona eren bir Avrupa gecesinde tüm dikkatleri üzerine çeken en çarpıcı karelerden birine dönüştü.

Yamal'ın yönelttiği "ölüm bakışı" etrafında dönen tartışma, bu anlam çerçevesinde başlıkları istiyor