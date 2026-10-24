Video: Walid el-Ferrac Roshn Ligi'nde tarihi bir olayı açıkladı

Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'ndeki müsabakalar, dört büyük kulübün bir gün içinde galibiyet almayı başarmasının ardından, şampiyonluk yarışında büyük heyecan ve önemli mesajlar taşıyan olağanüstü bir güne tanıklık etti. Bu nadir görülen tablo, mücadele daha hassas aşamalara yaklaşırken taraftarların umutlarını yeniden alevlendirdi.

Al-Ahli, Al-Khaleej'i 4-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde ederken, Al-Ittihad, Al-Diriyah'ı iki yanıtsız golle yendi. Al-Nassr, Al-Faisaly karşısında 3-1'lik bir galibiyet alırken, Roshn Ligi'nin on birinci hafta müsabakaları kapsamında Al-Hilal, Al-Qadisiyah karşısında 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyetle günü kapattı.

Medya mensubu Walid Al-Farraj, "Rotana Sport maa Walid" adlı programında bu dikkat çekici olaya değinerek, uzun yıllara dayanan medya kariyerine rağmen dört büyük kulübün bir gün içinde hepsinin birden galibiyet aldığını izlediğini hatırlamadığını vurguladı.

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Al-Farraj şöyle konuştu: "On yıllardır medyada çalışıyorum, dört büyük kulübün aynı gün oynayıp hepsinin birden galibiyet aldığını izlediğimi hatırlamıyorum." Al-Farraj, bu tablonun Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli ve Al-Ittihad taraftarlarına, takımlarının lig şampiyonluğu için mücadele edebilme yeteneği konusunda bir iyimserlik aşıladığını değerlendirdi.

Suudi medya mensubu, dört kulübün taraftarlarının, özellikle puanların birbirine yakın olması ve önümüzdeki haftalarda sıralamanın değişebilme ihtimali göz önüne alındığında şampiyonluğun hâlâ takımlarının elinin altında olduğunu hissettiğini, bunun da zirve yarışını birçok ihtimale açık hale getirdiğini ekledi.

Al-Hilal ile Al-Qadisiyah'ı karşı karşıya getiren maç hakkında konuşurken Al-Farraj, hem Al-Qadisiyah'ın İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers'ın hem de Al-Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin karmaşık karakterine dikkat çekti. Ancak Al-Farraj, Inzaghi'nin bu heyecan dolu galibiyetle, sahadaki yanıtın açıklamalardan daha etkili olabileceğine işaret ederek "Fazla konuşma" şeklinde net bir mesaj verdiğini değerlendirdi.