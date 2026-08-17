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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed
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Video: Walid el-Ferrac, Inzaghi'nin Hilal'i nefes kesiyor!

Al-Raed - Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
İtalya

Çarpıcı açıklama

Ünlü spor yorumcusu Velid el-Ferrac, Pazartesi akşamı Hâdimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nın son 32 turu maçları kapsamında oynanan ve Hilal'in Raid'i iki golle mağlup ettiği karşılaşmaya rağmen takımın gerileyen seviyesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ferrac, "Rotana Sport ma'a Velid" programında şunları söyledi: "Simone Inzaghi yönetimindeki Hilal insanın nefesini kesiyor; izlenmeye değer hiçbir şey ortaya koymuyor."

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Şöyle devam etti: "Bu gerilemenin nedenini bilmiyorum. Doğru, takım kazanıyor, ancak kendisinden beklenen ya da istenen seviyeyi ortaya koyamıyor."

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Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Hilal ve teknik direktörü Inzaghi, geçen sezondan bu yana gerileyen teknik seviye nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalıyor; bu durum, geçen sezonki Kral Kupası dışındaki tüm kupaların kaybedilmesine yol açtı.

Inzaghi'nin ismi, şu anki dönemde takıma uygun olmayan kimliği nedeniyle Hilal'den ayrılıkla defalarca gündeme geldi.

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