Ali el-Buleyhi, Şebab'ı Feth karşısında galibiyete taşıyarak Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi tarihine yeni bir sayfa eklemekle kalmadı; olağanüstü gecesinin yankıları, Şebab'ın savunma oyuncusunun medya mensubu Velid el-Ferrac'a yönelttiği dikkat çekici bir mesajın ardından televizyon stüdyolarına kadar uzandı ve gelen yanıt tüm dikkatleri üzerine topladı.

Şebab'ın 3-1'lik galibiyetinde iki gol atan el-Buleyhi, maçın ardından sözlerini el-Ferrac'a yöneltmeyi tercih etti. Bu, ilgi uyandıran bir sahneydi; zira bu karşılaşma ona sadece önemli üç puanı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda müsabakada savunma oyuncuları düzeyinde tarihi bir başarıyı tek başına elde etmesini de sağladı.

Şebab'ın savunmacısı maçın ardından şunları söyledi: "Maça Velid el-Ferrac için çıkacağım." Daha sonra galibiyetin önemine değinerek şöyle ekledi: "Sahamızda aldığımız kötü sonucun ardından önemli bir galibiyet elde ettik. Gol atmam doğal bir şey ve ligde bir savunmacı olarak gol rekorunu kırdım!"

El-Ferrac'ın el-Buleyhi'nin mesajına tepkisi gecikmedi. Medya mensubu, Rotana Khalijia ekranındaki "Rotana Sport maa Velid" programında dikkat çekici bir anda ikali havaya kaldırarak ortaya çıktı. Ayrıca Şebab'ın savunmacısının istediğini söylemeye hakkı olduğunu vurguladı; bu, oyuncunun elde ettiği başarının ardından yaptığı konuşmaya verdiği bir tepkiydi.

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Bu atmosfer, el-Buleyhi'nin Feth karşısında olağanüstü bir maç çıkarmasının ardından yaşandı. Şebab adına ilk golü 17. dakikada Ricardo Matias kaydetti, ardından Suudi savunmacı 31. dakikada ikinci golü ekledi. Feth'in tek golünü 40. dakikada Lukas Haraslin atarken, el-Buleyhi ikinci yarıda 54. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bu ikili golle birlikte el-Buleyhi, Profesyonel Lig'deki kariyerindeki gol sayısını 22'ye yükseltti ve 21 golü bulunan Cezayirli Faruk Şafii'yi geride bırakarak müsabakada en çok gol atan savunmacılar listesinin zirvesine tek başına yerleşti. El-Buleyhi'nin golleri Hilal formasıyla 17, Şebab formasıyla 4 ve Feth formasıyla 1 gol şeklinde dağıldı.